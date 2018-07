Izetbegović i Nikšić u poslaničkoj klupi!?

SARAJEVO - Većina stranaka u Federaciji BiH u borbu za poslaničke fotelje u Predstavničkom domu parlamenta BiH ići će s poznatim licima, jer smatraju da će tako ostvariti izbornu pobjedu u oktobru.

Iako u strankama nisu bili voljni govoriti o imenima koja će se naći na listama, saznajemo da partije finaliziraju izborne liste te da će nosioci biti provjereni kadrovi, koji već nekoliko izbornih ciklusa ostvaraju dobar rezultat. Takođe, saznajemo da rukovodstva pojedinih partija nisu zadovoljna onim što su neki poslanici uradili u ovom mandatu pa ih najvjerovatnije očekuje rampa za ulazak na poslaničke liste.

Podsjećamo, rok za podnošenje lista u Centralnu izbornu komisiju je 9. jul. Poslanici u Predstavničkom domu BiH iz FBiH biraju se u pet izbornih jedinica. Kako nezvanično saznajemo, u najjačoj bošnjačkoj stranci SDA za Izbornu jedinicu 3 (Sarajevo) kandidati za nosioca liste su Bakir Izetbegović, lider SDA, i Denis Zvizdić, potpredsjednik SDA, a Zvizdić bi, ako uđe u parlament, svoj mandat mogao prepustiti nekom drugom ukoliko SDA pobijedi i uđe u vlast, jer će preuzeti neku od ministarskih funkcija.

Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA i član Kadrovske komisije, kaže za "Nezavisne" da su svi općinski odbori SDA već dostavili svoje prijedloge, ali nije želio otkrivati ko se nalazi na listama.

"Kadrovska komisija će najdalje do četvrtka zakazati sjednicu, na kojoj će donijeti odluku o tome ko će ispred ove stranke biti nosioci mandata iz svih izbornih jedinica u FBiH, ali i iz RS", rekao je on.

SDP BiH će, kako saznajemo, do kraja ove sedmice objaviti zvanično listu kandidata za Predstavnički dom BiH. Nezvanično saznajemo da će lider stranke Nermin Nikšić biti nosilac liste stranke za Izbornu jedinicu 2 (Mostar, Konjic, Prozor-Rama, Jablanica, Čapljina), aktuelni poslanik u Predstavničkom domu BiH Saša Magazinović za Izbornu jedinicu 3, a Zukan Helez, član Predsjedništva partije i poslanik u Predstavničkom domu FBiH za Izbornu jedinicu 4 (Zenica, Tešanj, Maglaj, Žepče, Bugojno, Usora).

SBB bi do četvrtka trebalo da objavi liste za Predstavnički dom BiH, a kako saznajemo, za nosioca liste za Izbornu jedinicu 3 koplja se lome između aktuelnog poslanika u Predstavničkom domu BiH Damira Arnauta i ministra komunikacija i transporta BiH Ismira Juska, koji, kako izvor "Nezavisnih" kaže, uživa veliko povjerenje lidera SBB-a Fahrudina Radončića.

Neizvjesno je hoće li za izborne jedinice 4 i 5 (Zenica i Tuzla) nosioci lista ponovo biti Mirsad Isaković i Mirsad Đonlagić, koji je u ovom mandatu bio predsjedavajući Kluba SBB-a. Navodno, Đonlagić je upitan zbog godina, a Isaković, iako ga je Općinski odbor Zenica već predložio, zbog toga što Radončić nije do kraja zadovoljan njegovim angažmanom.

Iz HDZ BiH su kazali da će 9. jula predati kandidatske liste za sve nivoe te da iz općinskih organizacija stižu prijedlozi i da je već dosta njih na stolu.

Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ BiH, ističe za "Nezavisne" da još nisu utvrdili nosioce lista i da će ovih dana to učiniti.

"Kada to uradimo javnost će s tim biti i upoznata", kaže ona. Upitana da kaže koga su to općinske organizacije predložile, Krišto je kazala da to ne može reći, jer o svemu na koncu mora odlučiti Predsjedništvo stranke.

U DF-u juče nisu bili raspoloženi za priču na ovu temu, a kako nezvanično saznajemo, veliki broj poslanika koji su u ovom mandatu bili u Predstavničkog domu BiH ispred ove stranke to više ne želi.

Radončić kandidat za člana Predsjedništva BiH

Kandidat za člana Predsjedništva BiH ispred SBB-a, kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, biće lider te stranke Fahrudin Radončić.

Ovo bi bio treći pokušaj Radončića da sjedne u fotelju bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, jer je već dva puta izgubio trku za ovu funkciju.

Posljednjih dana spekuliše se da bi kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva ispred SBB-a mogao biti Adnan Terzić, direktor JP "Autoceste FBiH".

Stranke iz FBiH finaliziraju izborne liste za trku za Predstavnički dom parlamenta BiH.