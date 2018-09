Izetbegović i Zvizdić: BiH uvijek na prvom mjestu

Opštinski odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Centar Sarajevo i Mjesni odbor Hrastovi oraganizovali su javnu tribinu na kojoj su učestvovali direktor Kličkog centra Univerziteta Sarajevo i kandidat SDA za Parlament Federacije BiH Sebija Izetbegović i predsjedavajući Savjeta ministara BiH i kandidat SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH Denis Zvizdić.

Na tribini su predstavljeni i ostali kandidati za kantonalni i federalni nivo, a koji su iz opštine Centar, ali i pojedini kanditati iz drugih opština, a to su ministar unutrašnjih poslova i član Predsjedništva SDA Aljoša Čampara kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo, zatim Edin Mirvić kandidat na listi za Parlament Federacije BiH, te Senija Milišić, Muamer Bandić i Ezrema Boškailo kandidati za Skupštinu Kantona Sarajevo.

Izetbegovićeva je na početku obraćanja istakla da je prvi put u ovom naselju, i da je ganuta pažnjom kojem je počastvovana.

Kazala je kako je od prvog dana član stranke SDA, te da nikada nije imala dilemu za koga glasati, uvijek su to bili kandidati SDA.

"Od vas, prije svega, očekujem da izađete na izbore. Kao neko ko očekuje da ga zaokružite na listiću, mogu vam kazati da sam ja hrabar borac. Kada sam preuzela KCUS imao je 100 milona maraka duga. Za kratko vrijeme smo ga stabilizirali, zaposlili 70 specijalista, primili 60 specijalizanata, zanovili aparaturu… Mi smo mali grad u Sarajevu, ima nas 3.300 na KCUS-u. Obećavam vam da ću se zalagati za reformu zdravstva u Federaciji BiH, ali bez dodatnih troškova, jer novca ima dovoljno u zdravstvu. Uvjerena sam da zdravstveni sistem može biti mnogo bolji. Zalagat ću se za uvođenje dualnog sistema obrazovanja. Potrebna nam je stabilna situacija u državi, ekonomski napredak, situacija u kojoj mladi neće ni pomišljati da napuste zemlju", kazala je Izetbegovićeva i pozvala građane da glasaju za kandidate SDA jer kako kaže "oni su najbolji, bez obzira na greške kojih ima, jer ljudi koji mnogo rade nekada i griješe".

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da u javnom prostoru imamo erupciju radikalizma, ekstremizma, lažnih informacija i potrebno je da se prisjetimo šta je SDA, koja je nastala kao izraz težnje bošnjačkog naroda za slobodom, za priznanjem nacionalnih prava, kulturne i jezičke posebnosti, uradila za Bosnu i Hercegovinu.

"SDA je formirana iz tri ključna razloga, koja su ujedno i tri lozinke po kojima se prepoznaju oni koji vole BiH. Država – fizički okvir postojanja, djelovanja i opstojnosti Bošnjaka i ostalih njenih građana. Dominantnu lidersku ulogu u ostvarenju ovog cilja imala je SDA i rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. Politički okvir – SDA je realizirala politički suverenitet Bošnjaka, nikad više niko neće odlučivati o BiH izvan BiH, nikada više niko neće odlučivati o BiH bez glasova Bošnjaka. To je najveći garant opstojnosti BiH. To najviše nervira one koji su naučili da se odluke o BiH donose u Beogradu, Zagrebu i drugdje. Duhovni okvir – SDA je afirmirala nacionalna i vjerska prava Bošnjaka. To je zasluga SDA i Alije Izetbegovića", kazao je Zvizdić.

On je istakao da Bošnjacima najviše treba sistem evropskih vrijednosti, članstvo u Evropskoj uniji i NATO.

"Prije nego što sam došao u Vijeće ministara osam godina je evropski put bio blokiran. Mi smo pokrenuli BiH ka EU. Naš cilj je jačanje države, razvoj, zapošljavanje mladih, ali uvijek na prvom mjestu država Bosna i Hercegovina. Zato trebate glasati za SDA, jer SDA je najdržavotvornija stranka", zaključio je Zvizdić.