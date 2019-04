Izetbegović najavio formiranje Savjeta ministara BiH i Federalne vlade

SARAJEVO - Lider SDA Bakir Izetbegović kazao je danas da će novi Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije BiH biti formirani u naredna dva mjeseca.

"Mislim da ćemo neke kompromise postići u mjesecu maju i da će biti formirano Vijeće ministara i Federalna vlada, da ćemo kompletirati tu čitavu strukturu u sljedeća dva mjeseca. Treba način način da se aktivira Akcioni plan i mislim da smo tu blizu. Iznaći neki kompromis i krenuti u stabilizaciju prilika i odnosa u BiH", kazao je Izetbegović.

On je danas prisustvovao prijemu povodom hrišćanskog praznika Vaskrsa koji je organizovao mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

"Poruke mira, ja mislim da to i jeste smisao vjera i vjerskih zajednica, da nas podsjete kada se izgubio u ovom teškom vremenu na to šta je osnova života. Mir, međusobno poštovanje, suživot. Svim pravoslavcima u BiH i diljem svijeta četitam ovaj veliki praznik vaskrsnuća Hristovog, obnove života, sa željom da se i u BiH obnove dobri odnosi, da život postane pravi život, onakav kakav zaslužuju ovi narodi nakon svega. Mir, stabilnost, prosperitet, to je ono što želim pravoslavcima u BiH i svim njihovim komšijama", poručio je Izetbegović, prenio je N1.