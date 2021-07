Izetbegović najavio kandidaturu za Predsjedništvo: Utrke s Radončićem su zanimljive

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) i trenutni predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je danas svoju kandidaturu za Predsjedništvo BiH na izborima 2022. godine.

Iako izborna kampanja još uvijek nije zvanično počela, spekulisanje o potencijalnim kandidatima za Predsjedništvo BiH počelo je odavno pa su tako u javnosti pominjana imena Bakira Izetbegovića, Denisa Zvizdića koji je nedavno napustio SDA, ali i ime lidera NiP-a, nekadašnjeg SDA-ovca Dine Konakovića.

U emisiji Hayat televizije "Dobar dan, BiH" odgovorio je na pitanje da li se vraća u Predsjedništvo kazavši da svaki predsjednik jake stranke koji ima šansu da pobijedi u izbornoj trci, ima i obavezu da se kandiduje. Time je Izetbegović potvrdio da će ući u trku za člana Predsjedništva.

Komentarišući potencijalne suparnike rekao je da sumnja u to da će se Konaković kandidovati za istu poziciju.

"Ja mislim da on više nikad u životu neće nešto raditi što je pravi rizik, dakle nikada neće 'ući u cipele' premijera koji ima težak zadatak, bilo šta što može politički 'slomiti' kičmu čovjeku, a ovo je opasna stvar. Vjerovatno će on pričati o tome, a na kraju će se kandidovati za parlament gdje je to ziher", riječi su Izetbegovića.

Za Fahrudina Radončića kazao je da bi ga njegova kandidatura radovala jer su "s njim utrke uvijek zanimljive", ali da bi bilo zanimljivo utrkivati se i sa liderom SDP-a Nerminom Nikšićem i Denisom Zvizdićem.