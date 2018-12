Izetbegović nakon sastanka sa Čovićem: Koalicija SDA i HDZ se podrazumijeva

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kazao je danas nakon susreta s liderom HDZ-a Draganom Čovićem da je SDA dostavila Čoviću prijedlog programa za buduće djelovanje, a da primjedbi - nije bilo.

''Mislim da se koalicija SDA i HDZ podrazumijeva i na državnom i federalnom nivou gdje ove stranke čine većinu. MI smo dostavili HDZ-u prijedlog programa i Čović nema nekih posebnih primjedbi na to'', rekao je Izetbegović.

Priznao je, potom, da nije optimista kad je riječ o formiranju Federalne vlade.

''Mir, stabilnost BiH, nastavak procesa pomirenja, stabilizacije prilika, reforme na EU i NATO putu, unutrašnje integriranje BiH, masovna izgradnja, su zajednički prioriteti i na tome se zasniva. Gospodin Čović insistira na Izbornom zakonu koje bi riješio onako kako ih vidi HNS i HDZ. Mi smo spremni nastaviti pregovore, spremni smo podržati ono što je gospodin Fulle svojevjeremno predlagao. Vijeće ministara će ići relativno brzo, a sa Federalnom vladom nismo optimisti'', zaključio je on.

Čović je kazao da je spreman za uspostavu vlasti kada se za to stvore pravni uslovi.

"Mi smo spremni uspostaviti vlast kad se za to stvore svi pravni uvjeti. Oko Vijeća ministara BiH je očekivati da u narednim danima imamo mandatara, da vidimo ko može napraviti strukturu Vijeća ministara. U kantonima to ide, što se tiče sredina gdje kao stranka imamo kvalitet u broju zastupnika u skupštinama, to ćemo potencirati i raditi. Što se tiče federalne vlade, vidjećemo, ko što bi rekli "inšallah"", kazao je Čović.

Dodao je da je neprihvatljivo sve što nije u skladu sa odlukama Ustavnog suda.

"Nama je neprihvatljivo sve što nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda. CIK je tu odluku donio, njihova je, za nas je legitimnost predstavljanja naroda osnova svega. To je ono što mogu sada reći. Imamo i tu apelaciju gospođe Krišto, u svakom slučaju nismo zadovoljni da bilo ko drugi to radi osim zakonodavca".

(N1)