Izetbegović u Goraždu: Narod se ujedinjuje oko SDA

GORAŽDE - Jedanaest stranaka se ujedinilo protiv SDA, a SDA se ujedinila sa svojim narodom, poručio je Bakir Izetbegović predsjednik Stranke demokratske akcije i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Govoreći o najvažnijim infrastrukturnim projektima u narednom mandatu, Izetbegović je izdvojio završetak radova na tunelu Hranjen. Istaknuo je Izetbegović potrebu jačanja jedinstva među bosanskohercegovačkim patriotama, umjesto međusobnih sukoba.

„Ne može se na mržnji graditi zemlja. Dok su neki pisali otvorena pisma, mi smo pisali istoriju. Pisali smo apelacije kojima se čuvana država. Pozivamo ih da se urazume, da ne slušaju strance već svoj narod. Naš narod vidi da to nije u redu. Sada se narod ujedinjuje oko nas i to je ta energija koja se osjeća na skupovima SDA. Iznad tih 11 i iznad svih nas je Jedan, koji će ojačati one koji žele dobro, a to smo mi, jedina snaga koja poziva na razum, koja pruža ruku. Zovemo sve dobre ljude. Hajmo da napravimo jedno bolje društvo i jednu bolju državu. I to će, ako Bog da, nadjačati“, kazao je Izetbegović.