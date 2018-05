Izetbegović u Sofiji: Evropljani bi trebalo da imaju više sluha za Tursku

SOFIJA - Evropljani bi trebalo da imaju više sluha za Tursku i njenog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana, izjavio je danas u Sofiji predsedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, pred predstojeću posjetu Erdoana Sarajevu.

Upitan o različitim mišljenima o tome što će Erdoan u nedjelju, 20. maja, u sklopu posjete Sarajevu održati i predizborni skup, Izetbegović je novinarima tokom Samita EU-Zapadni Balkan u Sofiji rekao da BiH nikada nije imala nikakav problem kada je u pitanju odnos Turske prema njoj, ali i čitavom regionu.

"Inače, mislim da Erdoan izaziva previše oštre reakcije u Evropi, Turska je zemlja koja nosi teret i u ime Evrope i unatoč tome se snažno ekonomski podiže. Evropljani bi trebalo da imaju više sluha za Tursku i gospodina Erdoana", rekao je.

Nakon što su svi lideri zemalja Zapadnog Balkana potpisali izjavu o podršci digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, Izetbegović je objasnio da je to potpisivanje, ali i današnji samit "jedna snažna podrška kakvu nismo imali od vremena Soluna, odnosno poslednjih 15 godina integraciji Balkana u EU".

"Vidim da kroz šest vodećih inicijativa imamo šansu da napravimo pomak kakav nismo imali ranije", dodao je.

On je naveo i da je tokom samita razgovarano i o sigurnosti, gdje je on objasnio da prisutni nisu imali ispravnu informaciju da se problem ekstremizma i radikalizma koji se poziva na islam u stvari smanjuje u BiH.

"U poslednje dvije godine nismo imali nijedan odlazak na strano ratište, nismo imali nijedan radikalan istup niti nijedan teroristički akt. Bilo je dobro da sam imao priliku da to pojasnim", rekao je.

On je istakao i da će za osam do deset godina, BiH biti u poziciji koju zaslužuje.

"Za osam do deset godina možemo definitivno BiH dovesti u poziciju koju zaslužuje i koju zaslužuje narod, da bude članica EU, bude članica NATO i izgradi infrastrukturu", rekao je, dodavši da u BiH postoji entuzijazam po pitanju evropske perspektive, ali da će sistem morati da bude pojednostavljen.

Upitan koliko su zemlje Zapadnog Balkana međusobno povezane, Izetbegović je rekao da su "apsolutno nedovoljno povezane".

"Danas je pokrenut prvi korak, idućeg mjeseca ćemo imati konkretnu agendu. Što se tiče fizičke infrastrukture, u to se trebalo ranije krenuti", rekao je, navodeći da je danas bilo riječi i o autoputu Beograd-Sarajevo.

Upitan da prokomentariše navode medija da je predstavnik ambasade BiH prisustvovao otvaranju ambasade SAD u Jerusalimu, on je rekao da nije čuo za to, ali da nije trebalo to da rade bez konsultacija sa Predsjedništvom.

"Malo ste me iznenadili s tim, nisam imao informaciju o tome, ali sigurno ćemo razgovarati o tome", zaključio je Izetbegović.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Izetbegović, predsjednik Kosova Hašim Tači, premijer Crne Gore Duško Marković potpisali su danas izjavu podrške digitalnoj agendi.