"Izetbegoviću bolje da govori o 536 logora za Srbe, od kojih se jedan zvao po njegovom ocu"

BANJALUKA - Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da bi bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću bolje bilo da govori o postojanju 536 logora za Srbe u Federaciji BiH tokom proteklog rata, nego o generalu Ratku Mladiću.

Dukić smatra da izjava Izetbegovića da nijedan narod generala Mladića ne bi smio smatrati herojem, samo pokazuje njegovo licemjerstvo i nemoć.

"Izetbegoviću bi bolje bilo da je pričao o svom ocu Aliji koji je napisao da BiH mora biti islamska država, a za vrijeme Drugog svjetskog rata bio u mladim muslimanima i `Handžar diviziji`", rekao je Dukić "Srni".

On podsjeća da je "Alija Izetbegović stvorio rat na ovim prostorima, jer nije želio da potpiše ono što su željela druga dva naroda da bi se izbjegao rat".

"Bakiru Izetbegoviću bi bolje bilo da govori o postojanju 536 logora za Srbe u Federaciji BiH tokom proteklog rata, od čega ih je samo u takozvanom multietničkom Sarajevu bilo 126, a jedan od njih zvao se po njegovom ocu Aliji", rekao je Dukić.

Rajilić: Prvo da počisti ispred svog praga

Predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić rekla je da član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ako želi da govori o pomirenju, prvo treba da počisti ispred svoga praga, a zatim da opominje druge.

Rajilićeva navodi da je Izetbegović dočekivao zločince Ejupa Ganića iz Londona, Jovana Divjaka iz Beča i Nasera Orića iz Švajcarske, i da ne dozvoljava da se procesuiraju zločini nad Srbima.

Ona smatra da izjava Izetbegovića da nijedan narod generala Ratka Mladića ne bi smio smatrati herojem predstavlja potpunu zamjenu teza.

"Sve što je Izetbegović izjavio, to je sve obrnuto. To se ne odnosi na srpski narod, on je govorio o sebi, svom radu, svojim zločincima koji nikada nisu procesuirani i koje on slavi, pri čemu utiče na pravosuđe i iz budžeta FBiH plaćaju slobodu za Nasera Orića, Jovana Divjaka i Ejupa Ganića", rekla je Rajilićeva Srni.

Prema njenim riječima, Izetbegović zna šta radi, a želio bi da zabrani Srbima da poštuju i slave svoje heroje.

"Zločine su činili muslimani i Hrvati koji su počeli rat i sada žele do kraja da insistiraju na svojim lažima", istakla je Rajilićeva.

Izetbegović je juče rekao u Sarajevu da "radi budućnosti, radi uvažavanja boli i patnje komšija sa kojima valja dalje živjeti, radi odnosa prema samom sebi, nijedan narod, pa ni srpski, Mladića ne bi smio zvati herojem".

Haški tribunal osudio je juče nekedašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.