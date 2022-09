Izjave Izetbegovića izazvale oštre reakcije u RS: "Mi ćemo svoje cipele ovdje glancati"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nakon izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića da "oni kojima se ne sviđa BiH, idu, a zemlje će ponijeti onoliko koliko im ostane na cipelama", Srbima jedino preostaje da se odvoje od takvih izjava i politika.

"Vidim i danas da neki poput Bakira Izetbegovića šalju poruku da onima kojima se ne sviđa BiH mogu da odu i da ponesu nešto zemlje na cipelima", rekao je Dodik.

On je naveo da je nešto slično ranije govorio i bivši poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.

"Tada sam mu rekao i sada ću isto reći i Izetbegoviću - da, mi ćemo otići, ali ćemo uzeti pola BiH koliko nam i pripada, o tome ne treba da se brine. Mi ćemo svoje cipele ovdje glancati i nećemo dozvoliti nikakve druge, njihove čizme", istakao je Dodik.

On je dodao da BiH nije njihova zemlja i da oni tek upravljaju onim čime perspektivno upravljaju.

"BiH nije ni naša zemlja, mi je ne doživljavamo tako, ali Republika Srpska jeste naša zemlja, ona je 49 odsto međunarodno verifikovanog i to je pitanje našeg pravnog statusa. Nakon ovakvih izjava Bakira Izetbegovića, Srbima jedino preostaje da se odvoje od takvih izjava i takvih politika", naglasio je Dodik. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je u Banjaluci da "predsjednik SDA Bakir Izetbegović u kontituitetu provodi politiku iz deklaracije svoga oca".

"To ne treba ništa da čudi, niti nas iznenađuje. Mislim da ne treba da se previše osvrćemo na to. Mi treba da znamo svoj put, šta nam je cilj, kako doći do tog cilja", rekao je Čubrilović novinarima komentarišući Izetbegovićevu izjavu da "oni kojima se ne sviđa BiH, neka idu, a zemlje će ponijeti onoliko koliko im ostane na cipelama".

Čubrilović je rekao da Izetbegović ne može da bilo kome govori šta će ko ponijeti i od kuda.

"To nije Bakirovo. Srpski narod u BiH je imao više od dvije trećine grunta. Ne može sada neko da kaže da može da ponese na cipelama. Bakir ili želi da homogenizuje svoje sunarodnike, da postigne bolji rezultat, pošto gubi podršku i u svom narodu, ne vidim drugog smisla zbog čega je tako govorio", istakao je Čubrilović.

Predsjednik Narodne partije Srpske (NPS) Darko Banjac rekao je da "lider SDA Bakir Izetbegović nastavlja da vrijeđa Srbe i pokazuje da bi želio da ih protjera iz BiH".

"To nije ništa čudno jer je osnovna platforma SDA kao stranke islamska BiH i da bude to zemlja bez Srba. Njegova izjava pokazuje da bi on želio da protjera sve Srbe iz BiH", rekao je Banjac Srni komentarišući izjavu Izetbegovića da "oni kojima se ne sviđa BiH, idu, a zemlje će ponijeti onoliko koliko im ostane na cipelama".

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić poručio je lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da mu "BiH nije babovina niti privatna svojina da on bilo kome ponavlja citat Mustafe Cerića da 'može ići ako mu se ne sviđa BiH, ali da zemlje može ponijeti koliko na cipelama'".

"Znam da se poistovjećuje sa Osmanlijama, ali davno je prošlo vrijeme sultana, begluka i otimačine srpske zemlje. Doduše, i sada SDA nastoji otimati srpsku zemlju u Federaciji, a Izetbegović bi očito volio da nema Srba, a da sve njihovo njemu ostane", rekao je Nešić.

"Brčko će uvijek spajati, a ne razdvajati Republiku Srpsku"

Da će Brčko uvijek spajati, a ne razdvajati Republiku Srpsku, poručio je danas ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić, povodom izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića da je lično glasao za amandman koji je "izdvojio Brčko i prekinuo kontinuitet entiteta RS".

Ćorić je poručio da je Brčko tačka u kojoj se zapad i istok Republike Srpske sastaju i dodiruju, te grad u kojem živi veliki broj Srba prognanih od kako je naveo "Izetbegovićevog oca Alije i takozvane Armije BiH".

"Brčko je koridor u koji su živote ugradili najbolji sinovi Republike Srpske i zato svima koji misle da mogu razdvojiti Srpsku poručujemo da to neće proći", istakao je Ćorić.