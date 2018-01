Izmjena Izbornog zakona BiH mora biti plod dogovora

SARAJEVO – Savez za promjene biće protiv oba prijedloga izmjena Izbornog zakona, i onoga koji predstavlja SDA, te prijedloga HDZ-a BiH, kazala je Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu BiH.

„Jasno smo rekli da Izborni zakon mora biti plod dogovora i partnera u Federaciji BiH i sve ono što nije u suprotnosti sa interesima srpskog naroda i Republike Srpske, mi ćemo podržati. Nećemo da učestvujemo u bilo kakvom preglasavanju dva naroda protiv trećeg, jer to nikada nije donijelo dobro ovoj zemlji“, naglasila je i uputila apel političkim faktorima u FBiH da riješe konstitutivnost Srba u četiri kantona sa hrvatskom većinom.

Damir Bećirović, poslanik DF-a mišljenja je da, kada je u pitanju Izborni zakon, dolazi do sudara koncepta podijeljene i koncepta građanske države.

„Sada trebamo odlučiti da li želimo podijeljenu državu iz koje će ljudi bježati ili državu koja će biti uređena poput razvijenih evropskih država“, kazao je Bećirović.

Šefik Džaferović (SDA), zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma BiH izrazio je očekivanje da će prijedlog Izbornog zakona koji je iznijela ova stranka biti prihvaćen na današnjoj sjednici Predstavničkog doma u prvom čitanju te da će prijedlog HDZ-a biti odbijen.

On smatra da prijedlog SDA trebao biti prihvaćen jer udovoljava standardima iz odluka Evropskog suda za ljudska prava, standardima Ustava FBiH, te standardima odluka Ustavnog suda BiH.

„Međutim, treba učiniti sve u BiH kako bismo do dana objave održavanja izbora imali izmijenjen Izborni zakon, koji je bar minimalno dopunjen odredbama koje je Ustavni sud BiH stavio na snagu“, istakao je Džaferović.

Ukoliko se to ne dogodi, zakjučio je Džaferović, međunarodna zajednica, prvenstveno OHR, mora reagirati, jer su obavezni da inetrveniraju u ovakvim situacijama.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH, Nikola Špirić je rekao da je stav SNSD-a jasan i poznat od ranije, a to je da podržava prijedlog koji djelimično rješava poziciju Srba u Federaciji BiH koji nisu konstitutivni od Dejtonskog mirovnog sporazuma.

„HNS-ov prijedlog ne rješava u cijelosti taj problem, ali čini pomak u tom pravcu, dok prijedlog SDA to ne čini nikako. Ne glasamo mi za to radi HDZ-a iako se oni žale na nekonstitutivnost i objektivno na neravnopravnost nego to činimo da bi popravili položaj Srba koji žive u FBiH“, naglasio je Špirić.

Podsjetimo, danas bi poslanici treblao da se izjašnjavaju o oba priejdloga izmjena Izbornog zakona BiH.