Izmjena režima saobraćaja zbog proslave Dana Republike

ISTOČNO SARAJEVO - U užem centru opštine Istočno Novo Sarajevo povodom obilježavanja Dana Republike Srpske doći će do privremene izmjene režima saobraćaja sutra i u ponedjeljak, 9, januara, objavljeno je na stranici Odjeljenja za prostorno uređenje, saobraćaj i stambeno-komunalne poslove grada Istočno Sarajevo.

Odjeljenje je dalo saglasnost Policijskoj upravi Istočno Sarajevo za privremenu izmjenu režima saobraćaja u užem centru opštine Istočno Novo Sarajevo sutra od 120 do 17 časova i u ponedjeljak od 7 časova do završetka manifestacije.

Privremena izmjena režima saobraćaja odnosiće se na Ulicu Stefana Nemanje od raskrsnice sa Ulicom vojvode Radomira Putnika pa do raskrsnice sa Dečanskom ulicom, dio te ulice od raskrsnice sa Ulicom Stefana Nemanje do raskrsnice sa Ulicom prve sarajevske brigade, kao i na Ulicu prve sarajevske brigade od raskrsnice sa Dečanskom ulicom do raskrsnice sa Spasovdanskom ulicom.

Izmjena se odnosi i na dio Spasovdanske ulice do raskrsnice sa Ulicom prve sarajevske brigade do raskrsnice sa Ulicom Stefana Nemanje, te na dio Ulice vojvode Radomira Putnika od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom, naspram motela "Veljine".

Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstitutivni status