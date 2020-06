Izmjene Krivičnog zakonika RS: Teroristi do smrti iza rešetaka

BANJALUKA - Terorista čiji čin ima velika razaranja ili smrt jednog ili više lica biće kažnjen zatvorom od najmanje deset godina ili pak doživotnom robijom.

Zaključuje se to iz Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji bi pred poslanicima Narodne skupštine RS trebalo da se nađe 16. juna.

Terorizmom se smatra ako neko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti RS da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Srpske, izvrši jedno od nekoliko djela koja mogu nanijeti ozbiljnu štetu Srpskoj.

Recimo, pod tim djelima se podrazumijeva napad na lice koji može prouzrokovati njegovu smrt, napad na tjelesni integritet nekog čovjeka, protivpravno zatvaranje lica te uzimanje talaca itd.

Odnosi se to i na nanošenje velike štete objektima Srpske ili javnim objektima, saobraćajnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informatički sistem itd. u situacijama kada će to vjerovatno ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne materijalne štete.

U isti rang postavljena je otmica vazduhoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili prevoza robe.

Između ostalog, pod terorizmom se podrazumijeva i ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s ciljem ugrožavanja ljudskih života, ali i ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim prirodnim resursom s ciljem ugrožavanja ljudskih života.

"Kod krivičnog djela terorizam propisani minimum kazne od pet godina povećava se na osam godina zbog same težine krivičnog djela", navodi se u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Darko Ćulum, direktor Policije Republike Srpske, smatra opravdanim pooštravanje kazni za počinioce terorizma. Kaže da od terorizma ne postoji teže krivično djelo.

"Težeg nasilja nema od terorizma. Tu uglavnom stradaju nevini", rekao je Ćulum za "Nezavisne novine".

On je zadovoljan rezultatima rada policije Srpske u proteklim godinama, kada je riječ o borbi protiv terorizma.

"Mi smo u proteklih nekoliko godina puno uradili što se tiče borbe protiv terorizma, finansiranja terorističkih aktivnosti, lociranja ekstremista i tako dalje. Nažalost, kada je u pitanju terorizam, mislim da će BiH opet imati problema. Opasnost i rizik uvijek postoje zato što ovdje ima puno ljudi koji su ekstremni, imaju svoju novu ideologiju i vjerska učenja. Imamo slučajeva da ne poštuju zakone Islamske vjerske zajednice. Zato je to problem. S druge strane, nema deradikalizacije i resocijalizacije tih ljudi", rekao je Ćulum.

Pooštravanje sankcija za terorizam podržava i Kostadin Vasić, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. On dodaje da je, generalno gledajući, terorizam veliko zlo.

"Mi moramo ići na suzbijanje toga. Jasno je kao dan da počinioci tog krivičnog djela moraju biti drastično kažnjeni. Naš MUP i njegove jedinice su potpuno spremni da se izbore s takvim iskušenjima, za razliku od FBiH", rekao Vasić za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, kada je o Srpskoj riječ, zabilježen je jedan teroristički napad, i to u aprilu 2015. godine, kada je Nerdin Ibrić upao u Policijsku stanicu u Zvorniku i ubio pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Đurića, te ranio njegove kolege Željka Gajića i Steva Milovanovića.

Napadač je ubijen u razmjeni vatre, a napad je okarakterisan kao pucanj u Republiku Srpsku i teroristički akt.