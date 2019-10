Izmjenom zakona o notarima izbjeći pravni haos u FBiH

SARAJEVO - Poslanici Predstavničkog doma FBiH danas će raspravljati po hitnom postupku o izmjenama i dopunama više setova zakona, a najveću pažnju zaokuplja onaj o notarima i pravni stručnjaci smatraju da će se njegovim usvajanjem izbjeći stvaranje pravnog haosa.

Podsjećamo, poslanici će danas, osim pomenutog zakona, hitno razmatrati i Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Porodični zakon, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o stvarnim pravima i Zakon o nasljeđivanju. Federalna vlada je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene, jer je Ustavni sud FBiH u martu rekao da pojedine odredbe u ovim zakonima nisu u skladu sa Ustavom i da su diskriminirajuće.

Rok za provedbu presuda, odnosno usklađivanje Zakona o notarima i ostalih s Ustavom ističe 16. novembra, a ukoliko ne budu donesene izmjene, moguće je da od tog datuma nastupi pravni vakuum, koji bi najviše štete mogao prouzrokovati samim građanima.

"Parlament Federacije BiH bi što prije trebalo da usvoji zakonske izmjene koje je predložila vlada vezane za provedbu presuda Ustavnog suda, kako bi se izbjeglo stvaranje općeg pravnog kaosa, nefunkcioniranje pravne države, stvaranje velikog stepena pravne nesigurnosti, blokade ekonomskih transakcija, zaustavljanja prometa nekretnina i hipotekarnih kredita i daljeg razjedinjavanja ionako podijeljenog pravnog prostora u BiH", upozorava za "Nezavisne" Enes Hašić, profesor građanskog prava na Univerzitetu u Zenici.

Komentirajući različite ocjene o tome kako neka od predloženih rješenja pogoduju advokatima ili notarima, Hašić kaže kako je pogrešno shvatanje koje jednu od ovih javnih službi na bilo koji način suprotstavlja drugoj javnoj službi.

"U tom smislu predložena rješenja izmjena i dopuna pomenutih zakona su izuzetno dobra, jer na najbolji način vode računa o opravdanim interesima ovih i drugih javnih službi", naglašava Hašić i dodaje kako opstanak i razvoj notarijata kao javne službe nije doveden u pitanje.

Anica Nakić, predsjednica Notarske komore FBiH, za "Nezavisne" kaže da je Vlada bila dovoljno pametna da predloži zakon koji će biti prihvatljiv i notarima i građanima.

"Mi smo svi radili nešto i prije toga i možemo isto tako raditi i bez ovoga i vrlo lako možemo izaći na 'tržnicu' zajedno sa odvjetnicima, jer mi smo svi osposobljeni završiti i odvjetničke i sudačke i sve druge funkcije. Sve ispite koje oni imaju, imamo i mi i još jedan ispit više", kaže Nakićeva i dodaje da nikakva novost u ovoj državi ne bi bila da se dogodi situacija da se ne ispoštuje rok koji je dao sud.

Ističe da je novina to što je Vlada predložila notarski potvrđenu izjavu, tako da svaka osoba koja misli da zna da može napisati ispravnu u određenim pravnim poslovima koji su do sada bili u isključivoj notarskoj nadležnosti, može sama to napisati i donijeti notaru na potvrdu i provjeru. Upitana da kaže da li bi onda usluga notara bila jeftinija, Nakićeva odgovara da će se tarife utvrđivati nakon što, i ako bude prihvaćen prijedlog Vlade FBiH, ali da bi svakako usluge bile jeftinije ukoliko stranka to sama uradi.

Sa druge strane, još nema jasnog stava parlamentaraca o ovom pitanju, jer se čekaju sjednice klubova i savjeti pravnih službi u strankama.

"Zauzećemo stav u klubu, ali mi od početka podržavamo Vladu, međutim ne slijepo. Referiraćemo se dobrim dijelom na ono što Vlada predlaže, ali u obzir ćemo uzeti i predložene amandmane. Imamo i naš pravni savjet, koji će dati mišljenje", rekao je za "Nezavisne" Osman Čatić, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH.

I Elvir Karajbić, SDP-ov poslanik, rekao je da će klub zauzeti stav o zakonima na sjednici kluba.

"Presude Ustavnog suda moraju se poštovati, ali treba dobro pogledati da li je Vlada na najbolji način predložila određene izmjene zakona koje treba uskladiti sa presudama Suda ili će ponovo trpjeti građani", ističe Karajbić.