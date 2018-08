Izvan BiH moći će da glasa 77.584 birača

SARAJEVO - Na predstojećim opštim izborima u BiH pravo glasa putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima imaće ukupno 77.584 birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

CIK je na jučerašnjoj sjednici donio odluku kojom se odbija upis u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH za 9.136 birača, jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi - nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo ili veći broj prijava /osam i više/ sadrži identičnu adresu u inostranstvu.

Žalbe na navedenu odluku, koja je objavljena na veb-stranici CIK-a, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH do 15. avgusta do ponoći, saopšteno je iz CIK-a.

Centralna izborna komisija BiH poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasaju izvan BiH da posjete njihovu veb-stranicu i provjere status njihove prijave i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Birači izvan BiH koji su prijave za registraciju dostavili izvan roka ili im je prijava odbijena, ukoliko imaju važeću CIPS-ovu ličnu kartu biračko pravo mogu ostvariti u BiH na dan izbora 7. oktobra.

Znatan broj birača je dostavio dvije ili više prijava sa različitim adresama u inostranstvu.

"CIK BiH je uzela u obzir posljednju navedenu adresu, zato pozivamo sve birače izvan BiH da provjere adresu na veb-stranici CIK-a BiH i ukoliko je nevalidna adresa da to odmah prijave putem mejla prijavapp@izbori.ba, a najkasnije do 15. avgusta do ponoći", navodi se u saopštenju.

CIK je objavio novi pregled ovjerenih kandidatskih lista i kandidata, ali ovog puta po nivoima vlasti i po izbornim jedinicama.

Iz CIK-a poručuju da će pregled odražavati dio sadržaja glasačkih listića koji se odnosi na redoslijed političkih subjekata i kandidata, te pozivaju političke subjekte i kandidate da još jednom provjere svoje podatke i da eventualne tehničke greške dostave u naredna 24 časa.