Izvještaj Komesarijata za izbjeglice UN-a: "Put očajnika" paklen preko balkanske rute

ŽENEVA - Vlasti BiH su zbog pojačanog priliva migranata prisilno prebacivale ljude u Srbiju i Crnu Goru, a zabilježeno je 65 slučajeva da su u Srbiju prebačeni ljudi za koje je utvrđeno da nikad nisu bili u Srbiji, navedeno je u izvještaju Komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija pod naslovom "Putevi očajnika".

Osim kritika na račun vlasti u BiH, ozbiljne kritike upućene su i Hrvatskoj, za koju tvrde da su partneri UNHCR-a u BiH i Srbiji ustanovili da je iz Hrvatske u BiH prisilno prebačeno oko 2.500 migranata, dok je za njih 1.500, među kojima je stotinu djece, uskraćeno pravo da podnesu zahtjev za azil. Navode da je zabilježeno 700 slučajeva da je hrvatska policija istukla migrante ili im oduzimala njihovu imovinu.

Kako je navedeno, jedan od razloga za nervozu balkanskih vlasti je u činjenici da je u 2017. godini u tom regionu do kraja jula zabilježeno samo 250 migranata, dok ih je ove godine do kraja jula u tranzitu registrovano 10.100. S obzirom na to da su, kako ističu, isti brojevi zabilježeni i u okolnom regionu, u UNHCR-u pretpostavljaju da se radi o istim ljudima koji su u različitim vremenskim periodima pokušavali naći ulaz u Zapadnu Evropu na više različitih tačaka.

"Radi se o migrantima koji su nasumično putovali iz Grčke preko Albanije i Crne Gore, ili onima koji su pokušali ući iz Srbije preko dvije tranzitne zone na mađarskoj granici", navedeno je u izvještaju.

Zabilježili su i pojačan ulazak migranata i izbjeglica u Srbiju, a navode i da je razlog za to dijelom u činjenici da Iranci legalno lete do Beograda, a onda se upućuju prema granici u pokušaju da je nezakonito pređu.

U opštem dijelu izvještaja upozorava se da je povećana smrtnost migranata, uprkos opštem smanjenju brojeva na mediteranskim rutama, u odnosu na isti period lani.

Naime, kako ističu, svaki 18. migrant koji je pokuša u Evropu ući centralnom mediteranskom rutom, uglavnom preko Libije, je poginuo, dok je prošle godine to bio svaki 42. migrant.

Kada se radi o zapadnomediteranskoj ruti, kojom se migranti kreću prema Španiji, svaki 14. migrant pogine u pokušaju da pređe.

Osim na granici BiH i Hrvatske, širom drugih kriznih tačaka na sjevernoj mediteranskoj obali zabilježeni su incidenti u kojima su migranti prebijani, otimani radi otkupnine, tjerani na prisilni rad, tjerani da se prostituišu, bili žrtve seksualnog nasilja, zlostavljani od strane državnih organa, protivpravno zatvarani, vezivani, voženi u pustinju i tamo ostavljani bez hrane i vode.

UNHCR u izvještaju upozorava da je pravo na azil temeljno ljudsko pravo i da su sve države članice EU obavezne da to poštuju.

Ističu da su sve evropske države, uprkos činjenici da su brojevi ulazaka u Evropu manji u odnosu na prošlu godinu, uvele značajne restriktivne mjere kojima pokušavaju otežati ulazak tih ljudi.

"Iako UNHCR prepoznaje pravo svake zemlje da štiti svoje granice, to treba biti činjeno na osjetljiv način kako bi ljudi koji su u skladu s međunarodnim standardima zaštite uključeni u pravo na azil imali priliku da to pravo i iskoriste", upozoreno je u izvještaju.

Na početku izvještaja navedeno je da je on posvećen dječaku Alanu Kurdiju, koji se 2. septembra 2015. godine ugušio u Sredozemnom moru, a čije je tijelo isplivalo na pješčanu plažu u Turskoj. Alanova fotografija obišla je svijet i pokrenula raspravu o tome da li se Evropa humano odnosi prema ljudima koji traže zaštitu.

Fakti

- Do kraja jula u tranzitu registrovano 10.100 migranata

- Svaki 18. migrant poginuo na centralnoj mediteranskoj ruti

- Na zapadnomediteranskoj ruti pogine svaki 14. migrant