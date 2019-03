"Izvještaj SOA argumentovan, neka BiH odluči o sankcijama Mektiću"

ZAGREB - Predsjednik Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost RH Ranko Ostojić rekao je u petak da je od SOA dobio kvalitetan izvještaj u kojem ova agencija "nije potvrdila da su se dogodile stvari za koje je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić optužio Hrvatsku", a to je da su hrvatski obavještajci regrutovali državljane BiH kako bi podmetnuli oružje u islamske vjerske objekte u BIH.

"Očito smo kolateralna žrtva odnosa unutar sigurnosnog sistema BiH", dodao je Ostojić.

Mektić je pred Tužilaštvom BiH, za koje je rekao da mu ne vjeruje, ostao pri svojim izjavama, a Ostojić je istakao i da on ostaje pri svojim.

"Mogu potvrditi da sam promptno zaprimio izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije, vrlo argumentirano. To ću podijeliti s članicama i članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. O detaljima ne mogu govoriti. Argumentirano su odgovorili na sve iznesene optužbe, a to što netko ne vjeruje ni u institucije vlastite države, onda misli da mu to dozvoljava da blati drugu državu", rekao je Ostojić.

On nije htio daiznosi špekulacije o tome da li treba Mektić da bude sankcionisan ukoliko se pokaže da nije istina ono što govori.

"To je stvar BiH, oni neka rješavaju taj problem. Što se tiče Hrvatske, sigurno je da situacija u kojoj vas optuže bez dokaza i argumenata, zahtijeva promptnu reakciju. Ja sam zadovoljan time što sam dobio vrlo argumentiran i kvalitetan odgovor SOA u kojem nije potvrđeno da su se dogodile stvari za koje je Mektić optužio Hrvatsku", istakao je Ostojić.