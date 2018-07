Izvještaj o Srebrenici podijelio partije u RS

​BANJALUKA - Kolegijum Narodne skupštine RS donijeće danas odluku u vezi s održavanjem posebne sjednice u vezi sa stavljanjem van snage Izvještaja Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, a koji je donesen 2004. godine.

Dok vladajući ističu da će ova sjednica biti test za sve partije iz Republike Srpske, u opoziciji napominju da nije ni trebalo sazivati sjednicu Kolegijuma s ovom temom.

Posebnu sjednicu zatražio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, rekla je u petak Srni da je vladajuća koalicija ponudila svim parlamentarnim partijama da izvještaj bude stavljen van snage, kako bi se na taj način poslala poruka. Ona je podsjetila da je riječ o izvještaju urađenom u periodu kada su vršeni pritisci da on bude takav kakav jeste i izazvao je mnogo problema RS.

"Trebalo je da se davno bavimo tim pitanjem ozbiljno. Kada pogledate šta sve tamo piše, jave se mnogi upitnici zašto su ljudi to uradili na takav način. Uopšte me ne zanima šta traži Savez za promjene. Ovdje je riječ o strateškim pitanjima, pristupima i politikama i ja se ne mogu baviti njihovim dnevno izmišljenim pitanjima", naglasila je Cvijanovićeva.

Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, je u ime Saveza za pobjedu, koje je od juče novo ime za Savez za promjene, ponovio raniji stav da je Komisija formirana na inicijativu Vlade RS koju je predvodio Dragan Mikerević, da je Komisija njoj podnijela izvještaj i da je Vlada jedino nadležno tijelo da izvještaj raspravi ili ga stavi van snage.

"Ovako imam utisak da se to može vrlo lako ubaciti u kolosijek izbornih konfrontacija, a mislim da RS u ovim okolnostima najmanje trebaju konfrontacije, posebno po ovako osjetljivoj temi", rekao je Čavić.

Upitan da li će Savez za pobjedu prisustvovati sjednici, rekao je da će odluka o tome biti donesena nakon sjednice Kolegijuma, na kojoj će biti prisutni predstavnici tih stranaka.

Istovremeno, predstavnici vladajućih klubova, koji juče nisu htjeli davati izjavu jer kažu da su sve rekli, ističu da je oklijevanje Saveza za pobjedu u vezi s izvještajem zapravo strah da bi mogli izgubiti bošnjačke glasove.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, koji se nalazi na SNSD-ovoj kompenzacionoj listi za parlament BiH, kaže da SzP želi umjesto Skupštini ovu odluku prepustiti Vladi RS, kako bi se Bošnjaci u RS naljutili na premijerku Cvijanović i oduzeli joj šanse za pobjedu.

"Onaj ko to ne razumije, ili je potpuno politički autističan, ili je nešto mnogo dužan Bakiru Izetbegoviću i postavci s kojom je u vlasti na nivou BiH, ili je mnogo dužan nekom stranom faktoru. Taj ne razumije volju svog naroda", naglasio je Stevandić.

Tomislav Kovač, ratni ministar unutrašnjih poslova RS, je rekao da su Čavić i Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva, odgovorni za spisak sa 22.000 pripadnika Vojske RS koji je Munira Subašić, predsjednica Udruženja "Majki Srebrenice" predala njemačkim tužiocima.

"Vi, gospodo Čaviću i Ivaniću, odgovorni ste za ovaj spisak i naše sudbine. Vi ste bili gospodari vlasti u RS. Vi ste bili sluge visokog predstavnika Pedija Ešdauna", istakao je Kovač, a prenosi Srna.

Čavić je juče rekao da nema ništa protiv da se izvrše izmjene u izvještaju, ali ostaje pri tome da je to posao Vlade RS, a ne Skupštine, ako je neko došao do novih činjenica. On ističe da bi Republički centar za istraživanje ratnih zločina RS mogao svoja saznanja i eventualne nove činjenice predati Vladi RS, koja bi onda mogla odbaciti ili modifikovati izvještaj.

Starješine VRS: Skinuti omču sa vrata

Organizacija starješina Vojske RS pozvala je sve poslanike da u Narodnoj skupštini odbace izvještaj Vlade RS iz 2004. godine i ospore optužbe Srba za genocid u Srebrenici, jer je "krajnje vrijeme za skidanje omče sa vrata".

Vojne starješine pružile su bezrezervnu podršku prijedlogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da NS RS odbaci Izvještaj o događajima u i oko Sebrenice iz 2004. godine i dodatni spisak iz 2005. godine s imenima više od 22.000 Srba pripadnika Vojske Republike Srpske i MUP-a Podrinja i sarajevske regije.

Iz Organizacije starješina ističu da su oni sačinjeni pod snažnim pritiscima i ucjenama tadašnjeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna i međunarodnih krugova i nisu izraz stvarnog stanja na terenu.

U saopštenju se napominje "da je evidentno da iza svega stoji bošnjačka politika, koja uz pomoć međunarodnih krugova od 1995. godine manipuliše istinom o događajima oko Srebrenice u julu te godine, nastojeći da građanski rat u BiH prikažu kao agresiju na BiH, VRS kao zločinačku oružanu silu, a Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu". (Srna)