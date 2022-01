Izvještaj o nacionalnim oružanim snagama: BiH na začelju vojnog stroja

SARAJEVO - Prema stranici "Global Firepower", koja je objavila godišnji izvještaj o nacionalnim oružanim snagama, BiH se za 2022. godinu nalazi na 123. mjestu od ukupno 140 oružanih snaga koje su bile obuhvaćene.

Od zemalja regiona na lošijem mjestu od BiH su, prema podacima "Global Firepowera", Sjeverna Makedonija, koja zauzima 134. mjesto, i samoproglašeno Kosovo na 139. mjestu, od kojeg je manje vojno moćan samo Butan, himalajska kraljevina, na 140. mjestu, koja ni nema vojsku, nego tek policiju.

Prema podacima za ovu godinu, u regionu Srbija ima najjaču vojsku, a slijedi je kao i prije godinu dana Hrvatska.

"Srbija je u ovoj godini rangirana na 61. mjesto, a Hrvatska je korak iza, na 62. mjestu. Prošle godine je Srbija bila na istom mjestu, a Hrvatska na 63.", navodi se u ovim podacima.

Aleksandar Radić, vojni analitičar i stručnjak za vojnu bezbjednost, istakao je za "Nezavisne" da "Global Firepower" nije potpuno relevantan izvor, jer je njihovo poređenje bazirano na nekim elementima u kojima nema najznačajnijeg, a to je spremnost neke vojske da ratuje.

"Na primjer, vojska Srbije je od 2016. godine u procesu modernizacije i od tada se ulaže sve više i više novca u vojsku, te su sada iznosi i veći od pola milijarde evra na godišnjem nivou, dok je to prije početka modernizacije iznosilo nekoliko desetina miliona evra", naglašava Radić.

On objašnjava da je Srbija jedina zemlja u regionu koja modernizuje vojsku u skoro svim kategorijama, te da se nabavlja vojna oprema iz Rusije, Kine, Francuske, Španije i Njemačke.

"Što se tiče Oružanih snaga BiH, one od svog formiranja prije 15 godina nisu nabavile skoro ništa, i sve što je stiglo je nedavna donacija SAD u vidu četiri helikoptera. BiH najmanje napreduje, a jasno je da im je mehanizam disfunkcionalan. Dugoročni plan nabavke koji definiše potrebe modernizacije Oružanih snaga BiH je relativno precizno objašnjen po pitanju kategorija i nekih osnovnih procjena cijena, te je predviđeno da se ovim dokumentom iz 2017. godine do 2027. nabavi mnogo toga u modernizaciji tehnike, ali do sada ništa nije urađeno, izuzev donacije četiri helikoptera", pojašnjava Radić.

Što se tiče Hrvatske, Radić kaže da će ona na narednim listama "Global Firepowera" napredovati jer je napravila veliku investiciju od više od milijardu evra i kupila francuske višenamjenske lovce rafale.

"Svi ostali se trude koliko mogu, Crna Gora nabavlja dva patrolna broda vrijednosti 50 miliona evra, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Sjeverna Makedonija ima dosta ambicija i počela je da povećava troškove za nabavku naoružanja i kupuje prije svega američku opremu, kao što su borbena oklopna vozila", kazao je Radić.

Inače, prema podacima ove stranice, najmoćnija vojna sila na svijetu su još uvijek Sjedinjene Američke Države, drugoplasirana je Rusija, a treća je Kina. Četvrto mjesto zauzima Indija, Japan je peti, Južna Koreja šesta, te zatim slijede Francuska, koja je na sedmom mjestu, Velika Britanija je na osmom mjestu, deveti je Pakistan, dok je 10. mjesto zauzeo Brazil.