Jak zemljotres pogodio Sarajevo

SARAJEVO - Snažan zemljotes zatresao je jutros oko 9:20 sati šire područje oko Sarajeva.

Prema prvim podacima EMSC jačina zemljotresa bila je četiri stepena po Rihteru, dok je kasnije smanjeno na 1.6 stepeni da bi se naknadno jačina povećala na 4.2 stepena po Rihteru.

Zemljotres je zabilježen na 17 kilometara od Sarajeva.

Više od 200 građana ostavilo je svoje komentare upravo na stranici EMSC, a mnogi ističu da je trajao kratko, ali da je bio jak.

"Užasno jak u Semizovcu. Par sekundi trajalo", jedan je od komentara.

"Tresao se plafon, zidovi, stolovi. Trenutak do rušenja je falio", napisali su građani na EMSC-u.

Jedan građanin je napisao da je više izgledalo kao da tone nego da se pomjera.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/HelwIjoIy7