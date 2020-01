Januarska plata u Kantonu Sarajevo čeka dogovor

​SARAJEVO - Zbog političkih nesuglasica Naroda i pravde, Naše stranke, Socijaldemokratske partije i Nezavisne bosanskohercegovačke liste s jedne strane i SDA, DF-a, SBB-a i BOSS-a, odnosno nove parlamentarne većine u Kantonu Sarajevo, s druge strane, plate budžetskih korisnika u tom kantonu su na čekanju i upitna je isplata.

Kako je za "Nezavisne" rekao Amel Kovačević, ministar finansija Kantona Sarajevo, situacija je kritična.

"Decembarska plata biće isplaćena, ali nisam siguran da li će i januarska ukoliko ne bude usvojena odluka o privremenom finansiranju", rekao je Kovačević.

Ističe da ukoliko ne bude pomenute odluke samo će moći isplatiti kredite, a plate i ostalo će, kako je naglasio, morati da čekaju. Ipak, nada se da do toga neće doći i da će u Skupštini biti dovoljno mudrosti da se ova situacija izbjegne.

Podsjećamo, Kanton Sarajevo bi mogao ostati bez finansiranja s obzirom na to da nije usvojen budžet, a nema ni odluke o privremenom finansiranju. U srijedu je prekinuta sjednica Skupštine ovog kantona na kojoj je trebalo da se razmatra odluka o privremenom finansiranju koja bi važila od 1. januara do 31. marta ove godine. To znači da će, na primjer, 40.000 prosvjetara ostati bez plata, a iz Sindikata obrazovanja u KS poručuju da će oni, ukoliko se to desi i ukoliko im se ne obezbijedi finansijska sigurnost, izaći na ulice.

Zvonko Marić, poslanik SBB-a u Skupštini KS, kazao je za "Nezavisne" da je propuštena šansa da se u prošloj godini usvoji rebalans budžeta za 2019. godinu, te da je to bilo izuzetno važno. Dodaje da niko od predlagača nije bio na prošloj sjednici, te da je to bilo vrlo neodgovorno od premijera KS Edina Forte.

"To je nedopustivo. Ministri su morali profesionalno da se odnose prema poslu, tim prije što mi na toj sjednici u decembru nismo razmatrali smjenu Vlade KS", rekao je Marić. Tvrdi da su tu prevladale političke snage koje su vezale promjenu parlamentarne većine i izglasavanje nepovjerenja Vladi KS.

"Ušli smo u fiskalnu novu godinu i sad to nije moguće ispraviti. Neko mora da snosi odgovornost za to, a to su Vlada i premijer", kazao je Marić, te da sad Vlada KS odlukom o privremenom finansiranju pokušava spasiti što se spasiti može.

Upitan da kaže ko će biti odgovoran ostanu li prosvjetari, zdravstveni radnici, administracija, ali i firme koje su na kantonalnom budžetu bez finansiranja, kaže da je bio potpuno jasan na početku ko je odgovoran - Vlada KS.

Na pitanje šta se desilo u srijedu, kada je sjednica otkazana zbog nedostatka kvoruma jer su SDA, SBB i DF napustili salu, Marić kaže da principijelno SBB smatra da ne može dolaziti na sjednice na kojima predsjedava neko ko nije izabran voljom SBB-a i nove parlamentarne većine. Ističe da Mirza Čelik (SDA), kojeg je za predsjedavajućeg izabrala nova parlamentarna većina, pokušava zakazati sjednicu, ali je onemogućen i zbog nestanka pečata.

Danijela Kristić, predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo, kazala je "Nezavisnim" da je kolegama iz SDA ponuđena opcija da neko drugi predsjedava sjednicom, da li Vibor Hadžić ili Smilja Viteškić, a da Kolegij sjedi u prvom redu u sali samo da se usvoji odluka o privremenom finansiranju KS, jer ona mora biti donesena do 31. januara.

"Nisu htjeli u srijedu da prihvate taj prijedlog, nudimo im opet, a još odgovora nema. Niko od nas nema kvorum, ni oni ni mi. Nadam se da će prihvatiti ponudu. Spremna sam zakazati nastavak sjednice sutra za ponedjeljak", kazala je Kristićeva, dodavši kako će učiniti sve što je po zakonu da građani ne ispaštaju.

Elmedin Konaković, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine KS, kazao je kako je SDA u decembru najavila da će usvojiti budžet koji je šestorka predložila, pa da će onda krenuti u rušenje Vlade KS.

"Onda tog 26. decembra nisu usvojili ni dnevni red, pa su najavili hitnu sjednicu i htjeli usvojiti privremeno finansiranje, a onda nisu došli. Čelik je legitimno izabran za predsjednika Kluba Bošnjaka i ja ću ga podržati, to nije sporno. Sjednica na kojoj se treba utvrditi datum za glasanje i odlučivanje o nepovjerenju Vlade je 16. januar. Ako im fali Dževad Poturak, zastupnik SBB-a, pa pomjerit ćemo je za 19. Ali, na ovo što viđamo ne želimo pristati", kaže Konaković. Poručio je da je novoj većini ponudio kompromis samo da se izglasa privremeno finansiranje, te dodaje da je pečat u Skupštini Kantona Sarajevo i da nije otuđen, kao što tvrde iz SDA. Pokušali smo kontaktirati i Mirzu Čelika, ali nam juče nije odgovarao na pozive.