Javne nabavke "pojedu" 4,5 milijardi maraka

BRISEL, SARAJEVO - Prema podacima EU iz Izvještaja za BiH za prošlu godinu, u BiH više od deset odsto bruto domaćeg proizvoda čini tržište javnih nabavki.

To znači da ovaj segment proguta nevjerovatnih 4,5 milijardi maraka svake godine, a prema podacima iz istog izvještaja, radi se o oblasti u kojoj postoji velika sumnja na korupciju.

Primjera radi, u izvještaju je istaknuto da je Agencija za javne nabavke na slučajnom uzorku od 629 procedura javnih nabavki naišla na brojne probleme, a podnijela je 18 naloga o prekršaju i dvije krivične prijave.

Međutim, u izvještaju se sugeriše da bi ukupni stepen zloupotreba mogao biti mnogo veći jer ističu da Agencija nema dovoljne kapacitete da istraži sve slučajeve, a problem predstavlja da se na više od polovine javnih nabavki kandiduje samo jedan ponuđač.

Osim toga, upozoravaju da stalno opada broj nabavki u kojima se koristi transparentni pregovarački postupak, te da je taj broj 2022. godine iznosio samo 6,69 odsto.

"Udio u kojem se ističe cijena kao jedini kriterij za dodjelu ostaje visok sa 70 odsto javnih ugovora. Nadzornu ulogu Agencije treba ojačati kako bi se identifikovale potencijalne slabosti i nepravilnosti u postupcima nabavke", ističu u Evropskoj komisiji.

Poseban problem je, kako naglašavaju, preferisanje određenih ponuđača, a upravo je to problem koji vidi Rajko Kecman iz Udruženja građana "Tender".

Prema njegovom mišljenju, potrebno bi bilo usvojiti potpuno nov zakon u skladu s direktivama EU, i podsjeća da je njegovo udruženje, uz saradnju s drugim organizacijama, predložilo čak 42 amandmana na postojeći zakon kako bi se stanje popravilo. Ističe da je u početku postojala saglasnost svih političkih klubova u parlamentu BiH da se usvoje rješenja koja su oni predlagali, ali da se u parlamentarnoj proceduri na kraju ipak našao loš zakon.

"Suština je što su političke elite otkad je uspostavljen multipartijski sistem ugrabile vlast i učinile sve da protjeraju etičke principe iz faze izrade, donošenja i provođenja zakona. U pitanju je interes političkih elita koje su naredile svim tim strukturama kako da se ponašaju, kako da se prilagodi tender", kaže on za "Nezavisne".

Primjera radi, navodi da ugovorni organi često koriste razne trikove kako da tender bude podešen za unaprijed određenog dobavljača. Rješenje je, kako ističe, jačanje politike kazni kako bi ih se motivisalo da vode računa o javnom interesu.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu BiH, slaže se da su problemi u raznim segmentima postupka javnih nabavki, uključujući i ponašanje ugovornih organa.

"To je kao da me vi pitate: 'Koliko je sati?', a ja vam kažem: 'Lijepo je vrijeme.' Naravno da su ugovorni organi problem. Ja se bavim jednim specifičnim problemom koji se odnosi na ucjene, reketiranje i zaustavljanje javnih nabavki", kaže on za "Nezavisne". Magazinović želi da se spriječi fenomen "profesionalnih žalitelja", ljudi koji se žale na tendere ne radi stvarnih problema, nego radi nekog sumnjivog interesa.

"Od 4.038 žalbi na javne nabavke u 2023. godini, 'profesionalni žalitelji' su uložili 2.097. To znači da je pola žalbi 'neuredno' - svjesno uloženo kako bi se drugi ponuđači ucjenjivali i reketirali ili kako bi se zaustavila nabavka. Ako znamo da svaka žalba 'potroši' minimalno 30 dana, to znači da su u prošloj godini javne nabavke bile zaustavljene zloupotrebom žalbi ukupno 62.910 dana. Znamo sve šta rade i znamo ko su", rekao je on i najavio uvođenje više reda u ovoj oblasti.

Ističe da su se već pokazali neki pozitivni rezultati jer su od 8. aprila, kada je prvi put javno i dokumentovano ukazao na ovaj problem, neki od "profesionalnih žalitelja" naglo prestali s tom praksom.

"Žalitelj koji je u 2023. godini imao najviše žalbi na javne nabavke, ukupno 365, u prva četiri mjeseca 2024. godine je imao ukupno 104 žalbe. Nakon 8. aprila je imao samo dvije žalbe. Žalitelj koji je u 2023. godini imao ukupno 226 žalbi na javne nabavke u prva četiri mjeseca 2024. godine je imao 46 žalbi, od kojih niti jednu nakon 8. aprila. Žalitelj koji je u 2023. godini imao ukupno 239 žalbi u prva četiri mjeseca 2024. godine nije imao žalbi", napisao je on na društvenim mrežama.

"Nezavisnim" je rekao da će uskoro biti predložen i institucionalni odgovor na ovaj problem, i da su se institucije po ovom pitanju konačno pokrenule.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.