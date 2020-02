Javne servise neće moći gledati u 45 gradova?

SARAJEVO, BANJALUKA - Javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini dozvola za analogno zemaljsko emitovanje ističe 26. aprila i, kako tvrde u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK), neće biti produžena, što će, kako ističu stručnjaci, izazvati višestruke probleme, a jedan od njih je taj što se RTRS, BHT i Federalna televizija neće vidjeti u najmanje 45 gradova i naseljenih mjesta.

"Ne mislim da će imati toliko hrabrosti i da neće za tri javna servisa produžiti dozvolu. Oni uporno forsiraju MUX C, koji su dodijelili mrežnom operatoru. Ukoliko puste MUX C, to bi bio kolaps u emitovanju. Federalne TV, recimo, ne bi bilo u Unsko-sanskom kantonu, BHT-a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a RTRS ne bi bilo u Kneževu, Mrkonjić Gradu, Novom Gradu, Šekovićima, Vlasenici, Milićima", rekao je za "Nezavisne" Zdravko Šavija, pomoćnik direktora RTRS za tehniku i razvoj.

Za razliku od Šavije, koji smatra da RAK neće imati hrabrosti da ne produži dozvolu, u ovoj Agenciji kažu da BiH neće biti u "medijskom mraku" te da se aktiviranjem MUX C očekuje da svi raspoloživi resursi budu adekvatno iskorišteni.

"Javni RTV servisi, kao i sve druge TV stanice, imaju mogućnost da uđu u Multipleks C", kažu u RAK-u, dodajući da mogućnost za produženje roka dozvola za analogno emitovanje ne postoji.

Takođe, naglašavaju da je BiH, kao i sve druge zemlje članice Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), imala obavezu da poštuje međunarodno postavljene rokove.

"Međutim, kao što vidimo, rok za prelazak na digitalno zemaljsko emitovanje odavno je produžen, te je u ovom periodu emitovanje putem analognog zemaljskog signala nezaštićeno, odnosno zone pokrivanja nekih TV stanica su znatno smanjene", kažu u RAK-u.

Inače, javnim servisima u BiH dodijeljen je MUX A i MUX B, i njihova obaveza bila je da pripreme infrastrukturu za prijem nove digitalne opreme i taj dio posla je, izgradnjom stubova, antenskih igala itd. urađen, ali je problem u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH i njihovim procedurama.

"Mi smo spremni, predali smo čak i tendersku dokumentaciju za završetak kompletnog procesa digitalizacije, ali njih čekamo pet-šest mjeseci da se raspiše tender za nabavku opreme i da završimo kompletnu digitalizaciju. Od aprila 2018. godine nema apsolutno nikakvog tendera, niko ne reaguje i zato smo dovedeni u poziciju u kojoj se nalazimo danas", rekao je Šavija.

Sa druge strane, u RAK-u kažu da je glavna prepreka za realizaciju procesa digitalizacije to što se djelimično ne poštuju odluke Savjeta ministara BiH te da Agencija nema uticaj na rješavanje ovog pitanja.

Još jedan od problema je i taj što će u ovoj godini Hrvatska preći na emitovanje sa DVB-T na novi DVB-T2 sistem, što takođe može dovesti do problema u BiH, posebno u nekim njenim dijelovima gdje signal koji BiH emituje bude predstavljao problem za Hrvatsku.

"Tačno je da administracija Hrvatske može u slučaju smetnji koje prouzrokuje analogno zemaljsko emitovanje javnih RTV servisa tražiti od Agencije da naredi gašenje tih predajničkih lokacija, što je, prema međunarodnim obavezama, BiH dužna uraditi", rekli su u RAK-u demantujući pojedine navode da je BiH u "radiodifuznom kamenom dobu".