Javni sektor povećavao broj radnika, ali i dug po osnovu doprinosa za PIO

BANJALUKA - Potraživanja Fonda PIO zaključno sa krajem juna ove godine iznose 476,4 miliona KM, a kao i prethodnih godina javni sektor nastavio je da gomila svoj dug, u čemu prednjače javne zdravstvene ustanove koje duguju 143,9 miliona KM.

Javni sektor u Republici Srpskoj zaključno sa junom prošle godine dugovao je 189,1 milion KM, dok zaključno sa junom ove godine duguje 4,7 miliona KM više, ili 193,8 miliona KM.

Istovremeno dug privatnog sektora je smanjen sa 286,7 miliona KM na 282,6 miliona KM. Zanimljivo je da je istovremeno javni sektor znatno povećao i broj radnika. Ako je suditi po informaciji Fonda PIO, broj onih koji uplaćuju doprinose za godinu dana povećan je za 9.275, s tim da je kod javnog sektora to povećanje broja osiguranika iznosilo 5.478, dok je kod privatnog 2.526.

"Tim dugovanjima zadravstvenih ustanova nema kraja. Svi direktori imali su obavezu još ranije da potpišu reprogram i oni su to uradili, ali sve je ostalo na istom i zakazali su kontrolni organi i insitucije koje su to trebale kontrolisati. Sada se ponovo najavljuje da se potpišu ti reprogrami, a da li su potpisani, stvarno ne znam, međutim pitanje je da li će zdravstvene ustavnove iz svojih prihoda koje imaju to moći uraditi", rekao je Željko Šukalo, predsjednik Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu.

On kaže da, ipak, kada radnici odlaze u penziju nema problema jer im se u tom slučaju isplate svi doprinosi koji se duguju, ali to ide dosta sporo jer se zahtjev za to podnosi nadležnom ministarstvu.

"Izgubi se malo vremena, ali ima i slučajeva da se ljudima produži rad kroz neki ugovor o djelu dok se to ne riješi kako ne bi ostali bez ikakvih primanja", rekao je Šukalo.

Ono što je zanimljivo jeste da su u odnosu na prethodnu godinu, ministarstva, fondovi, državni organi i agencije povećali svoja dugovanja, i to sa 1,6 miliona na čak četiri miliona KM.

Dug su znatno povećala i preduzeća gdje je država većinski vlasnik, i to sa 25,2 miliona KM, koliko su dugovali zaključno sa junom 2022. godine, na 30,7 miliona KM, koliko duguju zaključno sa junom ove godine. Kao i javni sektor, dugovanja po osnovu doprionsa za PIO povećao je privatni sektor, koji trenutno duguje 127 miliona KM, što je za oko 6,5 miliona KM više nego godinu ranije.

"Na dan 30. juna 2023. godine ukupno je registrovan 45.351 uplatilac doprinosa, od kojih 38.431 redovno plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a 6.920 njih svoje obaveze ne izmiruje na vrijeme. Na osiguranje je ukupno prijavljeno 332.226 osiguranika, za 323.814 se redovno uplaćuju doprinosi, dok se za 8.412 osiguranika isti neredovno uplaćuju", podaci su Sektora za evidentiranje doprinosa, javne nabavke i sistemsku podršku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

I kada je riječ o uplaćenim dopinosima, Fond PIO bilježi bolje rezultate, pa je tako u prvih šest mjeseci ove godine uplaćeno 644,6 miliona KM, što je za čak 111 miliona KM više nego godinu ranije, i čak 160 miliona KM više nego 2021. godine.

Tihomir Joksimović iz Fonda PIO rekao nam je da Fond PIO bilježi rekorde kada je riječ o prikupljenim doprinosima, ali i broju osiguranika i da se to primijeti iz mjeseca u mjesec.

"Dobar dio dugovanja koja imamo biće naplaćen, ali značajan dio i neće, posebno u slučajevima u kojima su stečajevi i u kojima su firme otišle u likvidaciju. U slučaju likvidacije malo toga ostane da se naplati", rekao je Joksimović.

