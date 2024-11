Javor: U narednih sedam dana odvojeni sastanci sa koalicionim partnerima

PRIJEDOR - Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Prijedor Slobodan Javor izjavio je da je na današnjem drugom sastanku koalicionih partnera dogovoreno da za sedam dana ponovo održe sastanak o raspodjeli dužnosti za lokalni nivo vlasti u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Javor je rekao da je dogovoreno da SNSD, kao najveća stranka i lider koalicije, u narednih sedam dana održi odvojene razgovore sa predstavnicima svake političke partije iz koalicije.

On je naveo da danas nije postignut dogovor o rješenjima za dužnosti predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine grada niti za zamjenika gradonačelnika i da je zato dogovoreno da se ovi razgovori nastave.

"Pošto je teško ići u pojedinačna rješenja, dogovorili smo se da idemo na, takoreći, pakete, gdje bi jedan paket činio neku od ovih dužnosti, a potom jedno ili više načelničkih mjesta, jedno ili više rukovodećih mjesta u preduzećima i ustanovama, vodeći računa o statusu tih institucija", rekao je Javor Srni nakon današnjeg sastanka koalicije.

On je dodao da se nakon potvrđivanja izbornih razultata u narednih sedam do deset dana očekuju sertifikati iz Centralne izborne komisije BiH za sve izabrane predstavnike i da će se potom ići u potvrđivanje mandata i konstituisanje skupštine.

"Okvirno smo do sada govorili o 20. novembru, sada smo bliže tome da sjednica bude održana u trećoj dekadi ovog mjeseca, a zakonski to može biti i početkom decembra", najavio je Javor.

On je ponovio da nije neophodno do te sjednice imati kadrovska rješenja za načelnike odjeljenja i direktore ustanova i preduzeća, ali da će to pokušati da dogovore na predstojećim pregovorima koalicionih partnera.

"Razgovaraćemo i sa predstavnicima SDP-a i Platforme za progres o učešću u vlasti bošnjačkih predstavnika, a poslije ćemo, u nekoj narednoj fazi, razgovarati i sa strankama koje jesu dio koalicije, ali nisu prešle izborni prag – Demos, DNS i Prva SDS", dodao je Javor.

Potpisnik koalicionog sporazuma je i NDP, ali ova stranka nije imala svoju odborničku listu nego su se njeni članovi pridružili listi PNP-a.

Na sastanku su, odim Javora, SNSD predstavljali potpredsjednici Gradskog odbora Dragoslav Kabić i Saša Bursać, Ujedinjenu Srpsku Milorad Radić i Aleksandar Bradić, Potkozarski narodni pokret Ranko Smiljanić, Narodnu partiju Srpske Olivera Brdar Mirković, Socijalističku partiju Igor Kneginjić i Socijalističku partiju Srpske Duško Miletić, prenosi Srna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.