Jedini iz BiH na Međunarodnom ekonomskom forumu za mlade lidere Evrope

​PRIJEDOR - Prijedorčanin Nebojša Savanović (32) jedini je iz BiH i jedan je od pet mladih sa Balkana koji će od danas do 6. septembra učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu za mlade lidere Evrope u Poljskoj.

Savanović kaže da je ovogodišnji program sastavljen o temi "Vještine budućnosti za buduće lidere".

"Ovaj forum predstavlja najveći međunarodni društveni i ekonomski sastanak mladih lidera u Evropi, a gosti su komisionari EU, predsjednici, premijeri, ministri, eminentni ekonomisti, predsjednici kompanija, lideri u biznisu i poznati novinari iz raznih zemalja", pojasnio je Savanović.

On kaže da ga je forum privukao jer je Poljska, kao i zemlje regiona, među kojima i BiH, izložena velikim emigrantskim trendovima mladih ljudi, ali ima i određene mehanizme koje je uspostavila i koje uspostavlja za smanjenje emigracije, kao i za povratak ljudi u zemlju, te da bi se ta iskustva mogla primjeniti u BiH.

"Na licu mjesta ću provjeriti svoje ideje koje se tiču BiH i njenog problema s emigracijom", kaže Savanović.

Savanović je istakao da je, prema podacima Eurostata iz ove godine, Poljska druga evropska zemlja na listi po broju iseljnika. Pojasnio je da je prema istraživanju medija Poljsku napustilo 1,7 miliona mladih od ulaska u EU, te da je u njoj 1. avgusta stupio na snagu zakon po kojem će Poljaci mlađi od 26 godina koji godišnje zarađuju manje od 85.528 zlota, oko 20.000 evra, biti oslobođeni poreza na dohodak.

On kaže da bi i BiH različitim mjerama mogla poboljšati životni standard i vraćanje vjere i morala u državu.

"To bi mogle biti mjere za povećanje neto plate mladima, tako što bi država plaćala poreze i doprinose na platu u određenim procentima, mladima do 25 godina 60 odsto, do 30 godina 25, a do 35 godina 15 odsto. Pored ove mjere, tu je i mjera oslobađanja od poreza i doprinosa u prvoj godini poslovanja za mlade preduzetnike. Nulta stopa PDV-a na opremu za bebe bi poboljšala pronatalitetnu politiku, manje stope PDV-a za osnovne namirnice bi smanjile visinu potrošačke korpe. Potrebno je više šanse dati mladim stručnjacima u određenim oblastima", kaže Savanović.

Savanović je istakao da koliko god da su ove mjere skupe, gubitak svakog čovjeka je skuplji, te ako izgubimo intelektualno i reproduktivno potentno stanovništvo, budućnost nacije je u tom slučaju veoma neizvjesno. On kaže da postoje i mladi koji žele ostati i da primjere mladih stručnjaka u zemlji treba više promovisati.

"Planiram ostati u zemlji i osnovati porodicu. Imamo resurse, rijeke, planine, plodnu zemlju, a na ljudskom faktoru je da poradi na tom. Jevreji su izgradali državu u pustinju, mi imamo sve resurse. Volja mladih se mora čuti. Ako je Tito poslušao studente i mlade, ne vidim zašto ne bi naši političari", poručuje Savanović i dodaje da kud god da otputuje, samo mu je u njegovoj kući dom.

"Nadam se da će se shvatiti da je jedna generacija ratovala, a da naša treba da gradi", kaže Savanović.

Ovaj mladić, koji je student druge godine doktorskih studija na banjalučkom Ekonomskom fakultetu, govori engleski i grčki, te se služi i njemačkim jezikom. Obavljao je brojne funkcije volonterski i pozitivan primjer je omladinskog aktivizma, a učesnik je i brojnih konferencija u zemlji i svijetu.