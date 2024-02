Jelena Trivić: Idem da pobijedim, ne dam Banjaluku Đajiću ili Stanivukoviću

BANJALUKA - Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, kazala je da će ona biti kandidat ove stranke za gradonačelnika Banjaluke i da će njena kandidatura biti potvrđena uskoro, nakon sjednice Gradskog odbora stranke.

"Idem da pobijedim u Banjaluci, neću da prepustim gradonačelnika SNDS-ovim kandidatima, Vladi Đajiću, Srđanu Amidžiću ili Drašku Stanivukoviću", poručila je Trivićeva.

Predsjednica Narodnog fronta naglasila je da će ova stranka predložiti kandidata za načelnika/gradonačelnika u sedam ili osam lokalnih zajednica u Srpskoj, uključujući i Banjaluku.

Istakla je da je cilj da opozicija ima što više zajedničkih kandidata.

"Lično bi mi prijalo da dobijem podršku drugih opozicionih stranaka za kandidaturu. Za nas Stanivuković nije kandidat opozicije. Ali ne mislim da to može poremetiti odnose u opoziciji u drugim mjestima", navela je ona, te dodala:

"Imaćemo svoje kandidate u Gradišci, Bratuncu, Šipovu, Jezeru, Višegrad, Osmaci i Banjaluka naravno".

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, rekao je da oni još uvijek nisu donijeli odluku kako će nastupiti u Banjaluci, ali da će najjača opoziciona stranka imati svoje kandidate u 90 odsto opština i gradova u Srpskoj.

"Naravno, nije cilj samo pobijediti na izborima, već i osvojiti većinu u skupštinama", kazao je on.

Na pitanje - Da li vjeruje da bi neslaganje u Banjaluci moglo da utiče na situaciju u cjelokupnoj Republici za opoziciju, on je rekao da ne vjeruje u to i da nema razloga za to.

