Trivić za "Nezavisne": Neću slušati tajkune, nego potrebe građana

Na čelu grada ne treba da budu marionete, ni političke ni tajkunske, kaže Jelena Trivić, kandidat Narodnog fronta za gradonačelnika Banjaluke, koju podržava nekoliko opozicionih grupacija.

"U ovu kampanju sam ušla nudeći pogled u budućnost u kojem je svjetlo, a ne tama. Ovi drugi kupuju, pritišću, ucjenjuju za glasove", kaže ona.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za gradonačelnika Banjaluke?

TRIVIĆ: Činjenica da režim ima svoja dva kandidata, odnosno da Banjaluka ne bi imala izbor u hipotetičkoj situaciji da imamo samo kandidature Šobota i Stanivukovića. Radi se o kandidatima koji su, obojica, u Dodikovom džepu. Oni moraju raditi ono što im on kaže. Možda se Dodik ne petlja u neke dnevne gradske teme, ali vidjeli ste na brojnim primjerima gdje se radi o vrijednoj gradskoj imovini ili ako se radi o velikim gradskim poslovima višemilionske vrijednosti, da iza tih poslova uvijek stoji Dodik ili neko od njegovih tajkuna. Smatrala sam da Banjaluka zaslužuje kandidata koji ne sluša i neće da sluša Milorada Dodika, već interese i potrebe građana. Smatram da je to jako bitna razlika, rekla bih i presudna između mene i druga dva protivkandidata.

NN: Šta zamjerate sadašnjoj upravi grada i drugim protivkandidatima?

TRIVIĆ: Stanivukoviću zamjeram niz stvari: od neispunjenih obećanja o transparentnoj Gradskoj upravi, neispunjenog obećanja da će grad voditi stručni i pošteni ljudi jer grad danas vode neznalice i razne Drine Trećine, do toga da je ušao u čuvenu simbiozu sa Miloradom Dodikom i postao sluga njega i tajkuna. Stanivukoviću zamjeram i to što je po pitanju vršenja vlasti i vođenja grada potpuno usvojio matricu djelovanja SNSD-a, a to često znači rad mimo zakona, nenamjenska trošenja, obrnuti prioriteti u gradu, šminkanje centra grada dok mnoga naselja nemaju vodu i trotoar, mnoga naselja su zapuštena dok se trošilo na sve i svašta, od koncerata, nefunkcionalnih kružnih raskrsnica, spomenika i svega manje bitnog, a na šta su potrošene desetine miliona maraka.

Naravno, zamjeram mu betonizaciju grada, ali to se svakako može podvesti pod činjenicu da je postao sluga tajkuna. Zapravo on samo izvršava njihove želje. Za Nikolu Šobota nemam mnogo šta reći u političkom smislu jer je novo političko lice, ali imam dva pitanja za njega da bi građani razlučili da li bi Nikola Šobot imao integritet i autonomiju u donošenju odluka: šta misli o raspaloj teniskoj dvorani i garaži na UKC, te stanju u zdravstvu. Naravno, on na ova pitanja ne bi imao odgovore koji su plod njegovog ličnog mišljenja. Šta želim da kažem? Nikola Šobot bi u slučaju pobjede bio samo formalno gradonačelnik, a gradom bi upravljali drugi: Dodik i Đajić. Mislim da nam ne trebaju na čelu grada marionete, ni političke ni tajkunske. O svim ovim temama imala sam namjeru da razgovaram sa protivkandidatima u TV debati, ali su oni sve pozive na TV debate odbili, vjerovatno svjesni da na pitanja o kriminalu i korupciji nemaju odgovore.

NN: Ako postanete gradonačelnik, šta će Vam biti prioriteti?

TRIVIĆ: Rekli smo da je srž našeg programa rat protiv tajkuna, a to znači izbacivanje tajkunskih interesa iz rada Gradske uprave i rad za narodne interese. Da bi bilo sredstava za sve ono što su stvarne potrebe grada, tajkunski interesi moraju da se sasjeku, kao i isisavanje novca iz budžeta kroz naduvane tendere.

Rekli smo uvesti neradnu nedjelju; zaustaviti betonizaciju grada donošenjem urbanističkog plana; rekli smo uvesti besplatne đačke karte i školske knjige svim učenicima osnovnih i srednjih škola. Rekli smo izjednačiti cijene javnih i privatnih vrtića. Imamo program stanova za mlade čiju izgradnju će finansirati grad, a čija cijena neće prelaziti iznos od 2.000 KM po kvadratu. Banjaluka mora dobiti svoju prvu slobodnu ekonomsku zonu, što će značiti više investicija, nove fabrike i otvaranje novih radnih mjesta. Obećali smo četiri puta veće izdvajanje iz budžeta grada za sport, pri čemu će primarni cilj biti da svi fudbalski klubovi u Banjaluci dobiju teren sa vještačkom travom, te da svi sportski klubovi dobiju adekvatne prostorije za rad; rekli smo izgraditi 1.000 novih parking-mjesta; identifikovaćemo najugroženije borce i penzionere i isplatiti im jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500 KM i to će biti samo prva mjera usmjerena ka našoj najugroženijoj populaciji, dok ćemo dalje raditi na sistemskim mjerama podrške našim najugroženijim sugrađanima.

Radićemo na pitanju rješavanja saobraćaja u gradu, vodosnabdijevanja i kulture u našem gradu.

NN: Koja je Vaša vizija Banjaluke, šta nudite Banjalučanima?

TRIVIĆ: Sve ovo što je gore navedeno, naravno uz naša sistemska programska obećanja: pobjeda nad kriminalom i korupcijom; stručna, efikasna i poštena Gradska uprava koja je u službi građana, a ne tajkunsko-političke mafije; transparentna Gradska uprava u kojoj se zna koliko radnika radi i ko šta radi. Moja vizija Banjaluke je da bude grad jednakih šansi, da bude otvoren i moderan grad, ali da to ne važi samo za centar grada nego za sva naselja. U kampanju sam ušla ne nudeći nikom sitni ćar, kako bi to rekao naš narod. U ovu kampanju sam ušla nudeći pogled u budućnost u kojem je svjetlo, a ne tama. Ovi drugi kupuju, pritišću, ucjenjuju za glasove. A ja vjerujem da većina Banjalučana i dalje glasa iz ubjeđenja, ubjeđenja da zaslužujemo mnogo više od ovoga što danas imamo.

