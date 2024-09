Jelena Trivić: Radimo za narodne, a ne za tajkunske interese

BANJALUKA – "Večeras na Laušu, ujedinjena opozicija, zajedno sa našim narodom, sa našim sugrađanima, poručila je režimu SNSD-a ali i njihovim kopijama u vidu Stanivukovića, da je Banja Luka i dalje za promjene", izjavila je sinoć Jelena Trivić, kandidat Narodnog fronta za gradonačelnika Banjaluke na skupu u banjalučkom naselju Lauš.

Ona je poručila da je Banja Luka i dalje protiv tajkunizacije, da je Banja Luka protiv kriminala i korupcije.

"Mi smo za poštovanje zakona, rad za narodne, a ne tajkunske interese i prije svega za Banja Luku u kojoj će svakom biti bolje, a ne samo nekolicini moćnika", naglasila je Trivićeva.

"Večeras vidimo da je opozicija još jednom zajedno. Banja Luka je opoziciono orijentisana, to smo doživjeli u proteklih nekoliko izbornih ciklusa. Na nama je da dokažemo to još jednom", rekao je Željko Raljić predsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke.

Skupu opozicije prisustvovali su i članovi Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

"Mi smo oni što smo možda i najbučniji, ali smo bili nesebični, dali smo podršku našoj Jeleni za kandidata i nadamo se da će ostatak ljudi prepoznati našu zajedničku borbu i da će zaista na kraju rezultat pokazati ko je bio upravu", rekao je za medije Milan Minja Savanović, povjerenik Liste za pravdu i red u Banjaluci.

Medijima se obratio i Saša Lazić Medo, lider Narodnog pokreta Banjaluka zove:

"Moram reći da Narodni pokret Banjaluka zove stoji čvrsto uz kandidaturu naše Jelene Trivić za gradonačelnicu grada Banja Luke. I, kao što je rekao Minja, vjerujemo da nakon nekoliko posljednjih ciklusa da će Banjaluka uz ovakve pokazatelje, a to je da je kompletan opozicioni korpus stao ujedinjen u podršku Jeleni, da će to biti dovoljan pokazatelj i da će građani Banjaluke znati to da prepoznaju i u tom pravcu da će se odvijati o ovi naredni izbori", rekao je Lazić.

“Hvala Željku Raljiću i našim prijateljima iz SDS, Milanu Savanoviću Minji i cijeloj Listi za pravdu i red Nebojše Vukanovića i hvala Pokretu Banja Luka zove, kojeg predvodi Saša Lazić Medo, a koji su zajedno sa nama iz Narodnog fronta okupljeni oko zajedničkih ideja, principa i vrijednosti. Na čast onim drugima koji su te vrijednosti pogazili i priključili se režimu Milorada Dodika. Narod će ih za to kazniti. I režim i njihove kopije”, zaključila je Jelena Trivić.

