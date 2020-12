Jelena Trivić: U Nešiću ne vidim promjene

BANJALUKA - Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Jelena Trivić izjavila je danas da u lideru DNS-a Nenadu Nešiću ne vidi promjene i da je on sve ono, kako kaže, protiv čega se ona bori u politici.

Reagujući na Nešićevu izjavu da je ona "glavna prepreka za promjene u Srpskoj", Trivićeva je odgovorila da je očekivala "niske udarce, ali ne i da oni budu priglupi", prenosi "ATV".

"Jeste, istina je da imam političke ambicije i da su se one negdje kroz medije provukle da bih mogla biti kandidat za predsjednika 2022. godine. I da je sam Draško (Stanivuković) to nekoliko puta izjavio. Istina je i da sam u nekom užem krugu rekla, ako je uslov da mandat za vladu obećam Nešiću, onda tražite drugog kandidata. Za mene postoje politički principi. To Vas je zaboljelo", rekla je Trivićeva.

Nešić je danas za Elta televiziju rekao da je Trivićeva iz PDP-a glavna prepreka za, kako kaže, promjene u Republici Srpskoj, te da ona "nije srećna što je Draško Stanivuković pobijedio na izborima za gradonačelnika Banjaluke".

Na pitanje o izbornim rezultatima u Prijedoru, gdje je DNS imao svog kandidata za gradonačelnika, Nešić je pozvao PDP na odgovornost.