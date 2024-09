Jelena Trivić postavila "porodično stablo korupcije Dodikovih firmi"

BANJALUKA - "Još nije vrijeme jesenje sadnje, i dugo smo čekali Stanivukovića da postavi ovo drvo, ali on iz poznatih razloga svoje simbioze sa Dodikom to nije htio da učini već evo dvije godine, pa smo to učinili mi“, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su aktivisti Narodnog fronta iznijeli čuveno "drvo".

Ona dodaje da se na drvetu nalaze imena 65 firmi za koje je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke navodio da su dio porodično-kumovske mreže Milorada Dodika i koje isisavaju novac iz javnih budžeta putem naduvanih tendera.

"Svi smo svjesni koliko je Dodik privatizovao Republiku Srpsku i koliko je smatra svojom privatnom prćijom, i nekadašnja Stanivukovićeva ideja da sve to pokaže na porodičnom stablu je bila odlična zamisao, ali koju on nakon ulaska u simbiozu sa Dodikom nije htio realizovati", tvrdi Trivićeva, te dodaje:

"Pa smo umjesto njega to učinili mi. Mi se ne plašimo Milorada Dodika, nismo s njim ni u kakvim talovima, dilovima, kombinacijama, tako da slobodno možemo ovako građanima da pokažemo drvo koje najbolje oslikava jedan korumpirani sistem koji je stvorio Dodik, a koji je u gradu Banjaluka primijenio Stanivuković, po istoj Dodikovoj matrici".

Trivićeva kaže da su zato na ovo drvo dodali i Korićanca, i Tekton, i firme koje se ne vode na Nebojši Driniću, a isisavaju novac iz gradskog budžeta.

Dodaje da bi se reklo da je Stanivuković najbolji Dodikov đak.

"Jutros je Dodik to i sam priznao rekavši da je imao bolju saradnju sa Stanivukovićem nego sa svojim koalicionim partnerima, te da se Stanivuković mjesecima unazad predstavljao kao njegov, Dodikov kandidat u razgovoru sa ljudima iz SNSD. Mada nas ne bi čudilo da je i sve ovo dogovorena igra da Dodik kao napada Stanivukovića ne bi li ga vratio u opozicione redove. Moramo ih razočarati i reći da je od izdajnika Stanivukovića, čiji rejting tone kao kamen, teško i pomisliti da je moguće da se vrati na opozicioni kurs. U tome mu čak ni Dodikove manipulacije ne mogu pomoći", izjavila je Jelena Trivić.

Naglašava da su svi u Republici Srpskoj svjesni da se simbioza ogledala, prije svega, na kriminalnoj izgradnji teniske rupe na koju je bačeno 70 miliona maraka narodnog novca; na kriminalnoj zamjeni zemljišta gdje je firma Korićanac dobila 2,8 dunuma u centru grada od Stanivukovića za samo 200.000 KM; na rušenju kuće Bukinca kao kulturno-istorijskog spomenika da bi Stanivuković omogućio Prointeru da na tom mjestu gradi neboder, te brojnim drugim primjerima zajedničkih štetnih odluka po građane Banjaluke, a korisnih za njihove džepove.

"Sve je danas svima jasno: Stanivukoviću je po pitanju porodičnog stabla korupcije Dodikovih firmi maca pojela jezik, jer je uplovio u vode simbioze, pokušao je da zatruje odnose u opozicji, dok srećom, danas su stvari potpuno jasnije. Građane pozivam da posjete ovu atrakciju u gradu koju ćemo ostaviti pored našeg štanda", kaže Trivićeva.

Trivićeva ističe da je ovo drvo simbol otpora korumpiranim političarima, ali i simbol prevare jednog mladića koji se nekad borio za narod i vrijednosti, a onda je skliznuo u Dodikov zagrljaj koji je politički zagrljaj anakonde.

"Draško izdao si narod! Dodik, taj beskrupulozni makijavelista, agent hrvatskih interesa, to čini svaki dan unazad dvadeset godina, ali ti si Draško trebao ostati uz narod, a ne uz tajkune i režim Milorada Dodika", poručila je Trivićeva, te zaključila:

"Ovdje poručujemo da ćemo se izboriti protiv kriminala i korupcije koja je okovala naše društvo, te da nas bilo ko u toj namjeri ne može zaustaviti. Ni Dodik, ni njegova kopija Stanivuković. Narodni front je uvijek uz narod, a protiv tajkunsko-političke mafije!"

