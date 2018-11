Jerinić: Nisam dao saglasnost za postrojavanje puka Oružanih snaga BiH

SARAJEVO - Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić izjavio je Srni da nije dao saglasnost da pripadnici Oružanih snaga BiH prisustvuju obilježavanju 25. novembra na Bobovcu, dodajući da su "pitanja za nekog drugog" da li je odluka za to donesena i da li je neko prekršio naređenje.

Jerinić je naglasio da je njegov stav jasan, te da je 1. mart, kao i 25. novembar, "osporavao sve ove godine".

On je dodao da u okviru pukovskih aktivnosti Oružanih snaga, koje sadrže te datume, postoji fus nota, na njegovu inicijativu, da je potrebna posebna odluka da se donese za te datume.

"Znam da kada je stigao zahtjev, moj komentar je bio da to ne stoji u planu aktivnosti puka i da je potrebna posebna odluka za to, ali srpski kabinet to naknadno nije dobio. Da li je ona bila ili nije, to treba pitati nekog drugog", istakao je Jerinić.

Ministar odbrane BiH Marina Pendeš, prema nezvaničnim informacijama, nije trenutno u BiH, a danas nije odgovarala na pozive Srne.

U dijelu BiH koji je većinski nastanjen bošnjačkim stanovništvom 25. novembar se slavi i obilježava kao "dan državnosti BiH", ali taj datum ne priznaju niti obilježavaju Srbi, ali ni većina Hrvata u BiH.