Jerinić: Srpske stranke da dogovore zajednički nastup u Sarajevu

BANJALUKA - Isključen sam iz Srpske demokratske stranke jer sam htio da razgovaram, a upravo je to ono što sad i oni rade, kaže Boris Jerinić, v.d. gradonačelnika Doboja.

"Nisam imao kontakt sa Govedaricom, imam kontakt sa ljudima koji žele da razgovaraju. Ja želim da razgovaram sa svima i to je bio i naš zahtjev da se razgovara sa svima. Zbog toga što neki pojedinci u SDS-u nisu htjeli da razgovaraju, a sad vidim da hoće pa su kao i formirali neki tim za razgovore, a to je upravo i bio razlog zbog kog sam ja isključen iz SDS-a. Sad vidim da upravo ta politika koja je nas isključila, i ona je došla nekom naknadnom pameću do zaključka da bi trebao ipak razgovarati", kaže Jerinić za ATV.

Jerinić kaže da predsjednik SDS-a Vukota Govedarica nije ispunio obećanje dato prije izbora, te podnio ostavku nakon izbornog poraza.

"Neminovna je činjenica da je apsolutni pobjednik izbora Milorad Dodik koji je dobio najviše glasova od kada su izbori za srpskog člana Predsjedništva, a sa druge strane predsjednik SDS-a ima najgori rezlultat u istoriji ove stranke. On je rekao da će podnijeti ostavku, a vidimo da se obračunava sa onim koji ne misle isto kao on, a on ne želi da odstupi, te vidimo da sada i želi u neke pregovore", ističe Jerinić.

On ističe da mu njegovo iskusto u Sarajevu govori da srpske stranke moraju dogovoriti zajednički nastup u interesu Republike Srpske.

"Političke stranke iz Srpske moraju imati neke dogovore i zajedeničke nastupe, pogotovo u Sarajevu", kaže Jerinić.

Govoreći o predstojećim izborim za gradonačelnika Doboja, Jerinić kaže da nisu htjeli da naglo donose odluku o kanditatu, nego se tražio onaj ko će imati najveću podršku građana.

"Tražili smo najširu podršku za kandidata, ja sam prvo bio potencijalni kandidat, jer nismo htjeli da donosimo odluku naglo, već smo tražili kandidata koji će dobiti najveću podršku građana i meni je pripala ta čast. Kada sam na gradskoj skupštini biran za zamjenika, 28 od 31-og odbornika su izglasali mene kao zamjenika gradonačelnika", ističe Jerinić.

On kaže da su na pregovorima oko konstituisanja vlasti razgovarli o tome kako mogu pomoći Doboju, te da nisu tražili ministarske pozicije.

Jerinić kaže da je primarni cilj Doboja gradnja bolnice u ovom gradu, a imaju u planu i izgradnju drugih sportskih i infrastrukturnih projekata.

Jerinić kaže da grad sebi ne smije dozvoliti da mu se ponove poplave iz 2014. te da se radi brojni projekti kako bi trajno riješili problem izlivanja rijeka.

