Jokić: Banjaluka zapala u institucionalnu krizu

BANJALUKA - Aleksandar Jokić, kandidat za odbornika Skupštine grada Banjaluka na listi "Banjaluka zove", smatra da je, nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske prema kojoj je nezakonit Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima, jasno da je Banjaluka zapala u institucionalnu krizu.

"Sve prethodne vlasti u Banjaluci su imale zajedničko da ne poštuju zakone, ne poštuju i slabe institucije. Već je ranije Ustavni sud utvrdio da su izmjene Regulacionog plana prethodne vlasti bile nezakonite, a taj način rada prigrlila je i ova vlast. Mnoge druge nezakonite odluke i odluke lišene svijesti o javnom interesu, izglasane su od strane skupštinske većine u Banjaluci", naveo je Jokić.

Zato se, kako dodaje, kao kandidat za Skupštinu grada Banjaluka na listi "Banjaluka zove", zajedno sa Sašom Lazićem Medom i ostalim kandidatima, zalaže za rigorozno poštovanje načela zakonitosti prilikom donošenja odluka u Skupštini Grada, vođenje računa o javnom interesu prilikom donošenja odluka, te za jačanje i depolitizaciju gradskih institucija.

"To moraju biti primarni ciljevi ako želimo da naš grad vratimo građanima i da on ponovo bude mjesto za porodični život. Sve druge teme i sva druga pitanja se ispravno i dugoročno mogu riješiti samo unutar ovako postavljenog okvira djelovanja. U protivnom će to biti nezakonita, politički podobna, trenutna rješenja aktuelnih vlasti, bez obzira na potrebe i želje građana", rekao je Jokić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.