Još nije zakazan sastanak Dodik - Čović - Izetbegović, imenovanja čekaju lidere

SARAJEVO - Sastanak lidera SNSD-a, SDA i HDZ BiH Milorada Dodika, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića neće se desiti ove sedmice.

Kako je "Nezavisnim" rekao Danijel Dragičević, šef Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, sastanak još nije dogovoren.

"Ove sedmice ga najvjerovatnije neće biti", rekao je Dragičević.

Podsjećamo da je Dodik prošle sedmice najavio da bi sastanak trebalo da bude održan ove, a po kuloarima se ovih dana uveliko govorilo da je sastanak zakazan za sutra, i to u restoranu "Barka" u Istočnom Sarajevu. Ne bi bilo prvi put da politički lideri i međunarodni zvaničnici dogovaraju u pomenutom restoranu, jer je jedan takav sastanak održan u julu 2016. godine. Tada je domaćin sastanka bio šef evropske delegacije u BiH kada je dogovoren mehanizam koordinacije i aranžman MMF-a.

Lideri bi, kako je i sam Dodik najavio prošle sedmice, trebalo da razgovaraju o imenovanjima i da se konačno odblokira taj proces jer SDA već mjesecima u Vijeću ministara BiH koči imenovanja direktora SIPA i RAK-a. Na ovom sastanku trebalo bi da se razgovara i o rukovodiocima OBA i UIO BiH.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, u utorak je rekao da se već nekoliko sjednica tačka o imenovanjima povlači sa dnevnog reda na zahtjev Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH. Rekao je da to za njega nije iznenađenje, te da se nada da će brzo doći do dogovora.

Na upit zašto se na dnevni red svake sjednice stavljaju imenovanja ako nema podrške, Tegeltija je rekao da se na dnevni red stavljaju tačke za koje su završene konkursne procedure te da je to zakonski.

"Svaki put ću to uraditi iako svjestan da, ako ne bude saglasnosti, ne može da bude završeno. Ali ne možemo da dozvolimo da imamo konkursne procedure, a da se to ne nalazi na sjednici. Očekujem da bi u toku ove sedmice trebalo da se dogovore neki detalji pregovora između političkih partija koje čine većinu u Savjetu ministara i da bi to trebalo da bude završeno", kazao je Tegeltija.