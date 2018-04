Još uvijek bez dogovora o izborima u Mostaru

MOSTAR - Devet stranaka u Mostaru na današnjem sastanku nije postiglo nikakav iskorak u vezi sa postizanjem dogovora za održavanje izbora u ovom gradu jer se nisu željele izjasniti o konačnom modelu izmjena Izbornog zakona BiH.

Domaćin sastanka bili su mostarski odbori SNSD-a i SDS-a, a učestvovali su i SDA, HDZ BiH, SBB, SDP, DF, HDZ 1990 i BPS.

Predrag Šupljeglav iz mostarskog SNSD-a rekao je da je razgovarano o zauzimanju konačnog stava o izbornom modelu, te o izmjenama Statuta grada Mostara.

"Na zahtjev SDA, prvo je raspravljano o Statutu. Zaključeno je da je neophodno postići izmjene Statuta u dijelu koji reguliše način izbora odbornika. Osim toga, izneseni su prijedlozi za izmjene još nekih odredaba, pa je zaključeno da ostavimo još sedam dana i da se na idući sastanak dostave konačni stavovi o odredbama Statuta koji treba mijenjati", rekao je Šupljeglav.

Prema njegovim riječima, naredni sastanak biće održan 10. maja, a domaćin će biti BPS.

On je podsjetio da su stranke došle do dva modela za izmjene Izbornog zakona.

Prvi je da se iz šest gradskih područja bira 26 odbornika, a devet sa kompenzacione liste, dok je drugi da se 22 biraju iz gradskih područja, a 13 sa gradske liste.

"Političke stranke nisu bile spremne da zauzmu konačan stav, tako da je i to ostavljeno za naredni sastanak", dodao je Šupljeglav.

S obzirom na to da će do 9. maja Centralna izborna komisija BiH raspisati opšte izbore u BiH, on je ocijenio da do tog roka ne može biti postignut dogovor za Mostar, dodajući da se u jedinicama lokalne samouprave mogu raspisati i vanredni izbori.

"Izbori za Mostar se mogu održati i u nekom drugom terminu jer se u opštinama mogu organizovati vanredni izbori. Ako se postigne dogovor i parlament usvoji izmjene, izbori se mogu održati bilo kada", rekao je Šupljeglav.

Odgovarajući na pitanje šta su sporne stvari u Statutu Mostara, on je naveo da su to zahtjevi za uvođenje zamjenika gradonačelnika, proširenje ovlaštenja glavnog savjetnika i izbor gradonačelnika.

Izbori u Mostaru nisu održani 10 godina, jer je Ustavni sud BiH, po apelaciji hrvatskih delegata iz Parlamenta BiH, proglasio neustavnim dijelove Izbornog zakona BiH koji se odnose na grad Mostar. Od tada dogovora o izmjenama nema, a CIK BiH ne raspisuje izbore za Mostar. OHR je 2012. godine raspustio Gradsko vijeće, a jedina vlast u gradu je gradonačelnik Ljubo Bešlić.