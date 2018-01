Jukić: Parlamentarna skupština BiH nam ne može naređivati

SARAJEVO - Potpredsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH Ružica Jukić smatra da Parlamentarna skupština BiH ima pravo da traži od Savjeta ocjenu rezultata rada sudija i tužilaca, ali ne može naređivati kakav će biti njihov izvještaj jer to nije u nadležnosti parlamenta.

"Parlament ne usvaja naš izvještaj. On treba da ga primi k znanju. Mi smo treći stub vlasti i on nam ne može naređivati. Može nam sugeristati, ali ne može kreirati naš izvještaj jer to je naša nadležnost", rekla je Jukićeva novinarima u pauzi sjednice VSTS-a.

Govoreći o dopisu Predstavničkog doma BiH u vezi sa zaključcima za dostavljanje podataka o ocjenama rezultata rada sudija i tužilaca za 2015. i 2016. godinu, ona je navela da pojedini sudovi nemaju zakonsku mogućnost da se ocjenjuju, te da su neki privilegovani, a neki ne.

"Mi uporno tražimo od parlamenta da izmjene nekoliko zakonskih odredbi da se svi ocjenjuju. Smatram da parlament treba da promijeni mnoge zakone, te da nam spasi budžet za službene odbrane", naglasila je Jukićeva.

Prema njenim riječima, aktuelnim zakonom o VSTS-u ne može se kontrolisati rad tužilaštava u smislu predmeta koji se završavaju.

Ona je dodala da ima osjećaj da se donesenim zakonima štite samo ljudi koje čine kriminal, a da oštećenih "nema nigdje".

Govoreći o ocjenama rada sudija i tužilaca, Jukićeva je navela da svi predsjednici sudova i glavni tužioci imaju veće ocjene od sudija i tužilaca.

"To znači da nismo uradili kriterijume za njihovu ocijenu koja ih kasnije preporučuje u njihovom napredovanju. Najmanju ocjenu imaju ljudi koji su najopterećeniji, dok imate predsjednike sudova koji nemaju norme, a neki uopše ne rade po predmetu. Prema mom mišljenju, to izlazi iz okvira pravosuđa i to se mora promijeniti", smatra ona.

Članovi VSTS na današnjoj sjednici primili su k znanju Informaciju o nacrtu izmjena i dopuna državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Prema ovom nacrtu, Sud BiH će i dalje biti nadležan za sve predmete ratnih zločina, s tim da će oni biti podijeljeni na dvije grupe - teže i lakše.

Teži predmeti ostaju u Tužilaštvu i Sudu BiH, dok za lakše Sud BiH može donijeti odluku da se spuste na nivo entiteta i Brčko distrikta.