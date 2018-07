Jusko: Konfliktom oko Pelješkog mosta neće se ništa riješiti

SARAJEVO - Zajednički stav svih institucija u Bosni i Hercegovini, zajednički sinhronizovani rad, otvorena i neposredna komunikacije je rješenje ne samo Pelješkog mosta nego svih drugih problema, rekao je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Ismir Jusko, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine povodom najave Hrvatske da u ponedjeljak započinje sa zvaničnom gradnjom Pelješkog mosta.

"Ako nam je cilj da branimo interese Bosne i Hercegovine onda to moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, niti se za to pita samo Ismira Juske. Budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednica sa predstavnicima Vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja, odnosno instrukcije da to mogu raditi ja bi sigurno napravio puno veću štetu nego korist", istakao je Jusko.

Jer, smatra, kada bi otišao i počeo raditi takve aktivnosti vjerovatno da bi ga neki od parlamentaraca pitali ko ga je ovlastio da to radi.

"Svjedoci smo da se konfliktom ništa ne može riješiti. Ali, ako stavimo sve probleme na sto, bez obzira na sve što ide, a Evropska komisija je odobrila taj novac, nikada nije kasno da se sjedne i da se počne razgovarati, prije svega o granicama na moru", kaže Jusko.

- Pelješki most mora biti interes svih -

Jusko navodi da je prije nekih sedam-osam mjeseci na sjednici Parlamentarne skupštine BiH elaborirao sve ono što u ovom momentu Ministarstvo komunikacija i transporta BiH ima kao informaciju, te ono što se dešavalo u proteklih 11 godina od kada je aktivno pitanje Pelješkog mosta.

"Sve aktivnosti kada je u pitanju rad ekspertnog tima završene su još 2007. godine. Od tada više nije bilo konkretne aktivnosti, a pod konkretnim aktivnostima lično sam smatrao da se delegacija sa delegacijom trebala sastati, međutim nije. Tada su završene tehničke karakteristike mosta i njihov uticaj na nesmetan prilaz Neumskom akvatoriju. Ali, zamjenjuje se redosljed događaja. Tada se nije razgovaralo o granicama koje su sada ustvari najvažnije pitanje", kazao je Jusko.

Navodi da je i tada parlamentarcima istakao da kao ministar, kao predstavnik izvršne vlasti ne može pokrenuti bilo koju aktivnost, jer "ovo nije aktivnost samo jednog ministarstva, nego cijelog jednog tima ljudi, bez konkretne instrukcije zakonodavne vlasti".

"Tada je dio Parlamentarne skupštine BiH (Predstavnički dom) donio i Deklaraciju da se obustave sve aktivnosti oko izgradnje Pelješkog mosta. Ali, bio sam slobodan da kažem i tada da od njih, parlamentaraca u potpunosti čekam i ja i moje kolege instrukciju kako da postupimo dalje. Jer, svjedoci smo da pojedinačne izjave određenih ministra nisu donijele nikakav rezultat", zaključio je Jusko.

Smatra, kaže to je njegovo mišljenje, da nikada nismo zakasnili da stavimo sve probleme na sto, pa čak i u slučaju nakon što počne gradnja Pelješkog mosta.

"Postavljam pitanje zašto se čekalo deset godina?! Veliki broj parlamentaraca bili su svo vrijeme u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ta se tema mogla otvoriti bilo kada u periodu od 2007. do 2018. godine. Otvorila se prije godinu dana. Ja sam došao na pola mandata, došao sam kada su sve stvari gotovo već bile završene. Novac je bio operativan", poručio je Jusko.

Ako ga već neko lično pita, kaže, zbog dobrosusjedskih odnosa koje nam itekako trebaju i sa Hrvatskom, ali i Srbijom i Crnom Gorom mi ne smijemo dovoditi sebe u situaciju da ulazimo u konflikte.

"Već naprotiv, to trebamo raditi isključivo otvorenim razgovorima. I ne samo ovu temu, jer mi imamo još tema koje trebamo da stavimo i počnemo o njima razgovarati. Konfliktom se neće ništa riješiti", rekao je Jusko.