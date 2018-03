Jusko i Arslan: Trasa auto-puta Sarajevo-Beograd kroz BiH koštaće tri milijarde evra

SARAJEVO - Ministar transporta, pomorstva i komunikacija Turske Ahmet Arslan izjavio je danas u Sarajevu da će trasa auto-puta Sarajevo-Beograd kroz BiH koštati oko tri milijarde evra, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Tokom sastanka sa ministrom komunikacija i transporta BiH Ismirom Juskom, Arslan je rekao da su određene dužine trasa i prateći objekti na trasama koje idu kroz BiH, te izvršena preliminarna procjena vrijednosti projekta.

"Finansijska konstrukcija projekta, odnosno način i modeli finansiranja, trebalo bi da budu poznati do juna", naveo je Arslan.

On je istakao da je na trasi auto-puta koja ide kroz BiH, od Sarajeva prema Tuzli do granice sa Srbijom i od Sarajeva prema Višegradu do granice sa Srbijom, potrebno izgraditi 133 mosta ukupne dužine 25,8 kilometara, kao i 53 tunela ukupne dužine 37,5 kilometara.

Jusko je upoznao Arslana o problemima u vezi sa saobraćajnim dozvolama prevoznika iz BiH, te zatražio od njega da Turska razmotri liberalizaciju prevoza.

Arslan je pozvao Juska na otvaranje novog aerodroma u Istanbulu 29. oktobra.