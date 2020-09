Jutjuber i budući Izetbegovićev zet dobija fotelju u državnoj agenciji?

Bh. jutuber Adnan Cerić poznatiji kao CeriX na današnjoj sjednici Savjeta ministara BiH predložen je za v.d. zamjenika direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Adnan Cerić je u javnosti, pored rada na YouTubeu poznat i kao zaručnik kćerke lidera SDA Bakira Izetbegovića, piše "Klix".

On je do sada bio uposlen u Agenciji za statistiku Federacije BiH u IT sektoru.

CeriXov rad na YouTubeu prati više od 445.000 osoba, a sadržaj njegovih klipova su video igrice koje on igra.

Informacija o isteku mandata vršiocima dužnosti direktora i dva zamjenika direktora Agencije za statistiku BiH našla se na današnjoj sjednici državne vlade na prijedlog Agencije za statistiku BiH.

Za v.d. direktora Agencije za statistiku BiH bit će imenovana kandidatkinja iz reda hrvatskog naroda, dok su pozicije zamjenika pripale kandidatima iz reda Bošnjaka i Srba. Njih troje čine Kolegijum direktora i ne rotiraju se.