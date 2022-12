Kadeti kažnjeni jer su se prepucavali zbog Srebrenice, "Alahu-ekber" pod istragom

SARAJEVO - Prvo je jedan kandidat na obuci, Bošnjak, okačio nešto za Srebrenicu, u smislu da će tamo biti i Bošnjaka iako se neki nisu nadali. Odreagovala su dva kadeta koji su Srbi. Oni su postavili sliku Ratka Mladića sa natpisom: "Živio, generale."

Ovo je, saznajemo, bio okidač za veliku buru koja se podigla u kasarni "Zaim Imamović" u Pazariću, kod Sarajeva, a u kojoj je učestvovalo više kadeta tokom njihove obuke za pristupanje Oružanim snagama BiH (OS BiH).

Kadeti su se, kako su "Nezavisnim novinama" potvrdili izvori bliski Ministarstvu odbrane BiH, prepucavali na društvenim mrežama zbog dešavanja u Srebrenici 1995. godine, što po pravilima OS BiH nije dozvoljeno, a kompletan slučaj dodatno je dobio na težini nakon što se pojavio novi problem, odnosno informacija da je u ovoj kasarni došlo i do maltretiranja i vrijeđanja drugih kadeta srpske nacionalnosti od strane jednog oficira bošnjačke nacionalnosti.

Naš izvor iz Ministarstva odbrane BiH otkriva nam da kadeti očigledno nisu bili svjesni gdje su došli i kako treba da se ponašaju.

"Sve je krenulo na tim društvenim mrežama. Oni u vojsku dođu izvana gdje je sve dozvoljeno na ovim društvenim mrežama. Ovdje postoji kodeks ponašanja gdje se to ne smije raditi", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Istraga u ovom slučaju je odmah sprovedena, a kako nezvanično saznajemo, kadetima je izrečena disciplinska mjera.

"Bilo je tu i priče o mogućem udaljenju sa obuke, ali se završilo samo na takvoj vrsti kazne. Oni su uredno završili svoju obuku u Oružanim snagama BiH i biće raspoređeni u svoju jedinicu, potpisaće profesionalni ugovor", kazao je naš izvor.

Istovremeno, u kasarni "Zaim Imamović" u Pazariću vodi se još jedna istraga, i to po prijavi dvoje kandidata zbog vrijeđanja Srba na nacionalnoj osnovi od strane jednog oficira bošnjačke nacionalnosti.

"Oficir je tražio da se na njegov uzvik i deklir uzvikuje Alahu-ekber", ispričao je izvor "Nezavisnih novina" i dodao da se radi o jednom potporučniku u OS BiH, ali da se ovaj slučaj istražuje, te da informacije još nisu dokazane i potvrđene.

Pojedini mediji prenijeli su i da je oficir tjerao vojnike da glasno kažu "da postoji samo BiH i ništa drugo, da je Ratko Mladić zločinac, te im je prijetio sudom".

"Zasad to ne može da potvrdi niko. Komandir te čete, koji je Srbin, on tvrdi da se za njegovog mandata to nije desilo. To se sada istražuje unazad, da se vidi da li je i u nekom ranijem periodu bilo toga. Kada se završi postupak, ukoliko se utvrdi da je bilo toga, onda će on biti sankcionisan, naravno", pojasnio je izvor "Nezavisnih novina".

Zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, koji je naredio istragu u vezi sa ovim slučajem, rekao je da su izdati zadaci da se izvrše provjere, cijeli slučaj ispita i utvrde činjenice i okolnosti.

"Ovih dana treba da dobijem izvještaj i po dobijanju zvaničnih informacija preduzećemo odgovarajuće mjere. Ovaj proces će biti transparentan", poručio je Okolić i istakao da cjelokupan slučaj nije dobar, te da su u posljednje vrijeme sumnjive međunacionalne relacije u Oružanim snagama BiH.

"Uvijek može doći do neželjenih događaja i lako je podstaknuti u Ministarstvu odbrane, odnosno Oružanim snagama bilo kakve incidente", rekao je Okolić i dodao da svi oni koji nemaju dobre namjere ne njeguju korektnost i dobre odnose u Oružanim snagama BiH.

Sa druge strane, parlamentarni vojni povjerenik zasad nije dobio nikakvu pritužbu po ovom pitanju.

"Vojnom povjereniku se niko nije žalio. Ja ću tražiti od ministra odbrane da po okončanju istražnog postupka dostave informaciju vojnom povjereniku", kazao je za "Nezavisne novine" Boško Šiljegović, parlamentarni vojni povjerenik.

O kompletnom slučaju oglasilo se i Ministarstvo odbrane BiH, iz koga su potvrdili da je odmah po prijavi dvoje kandidata na obuci u kasarni u Pazariću pokrenuta procedura radi provjere navoda o vrijeđanjima Srba na nacionalnoj osnovi.

"Procedura je pokrenuta u skladu sa Pravilnikom o vojnoj disciplini i disciplinskom postupku u Oružanim snagama", saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.