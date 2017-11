Kadrovi SBB-a napuštaju vlast

SARAJEVO - Poslanici i ministri iz reda Saveza za bolju budućnost (SBB) na svim nivoima vlasti napustiće svoje pozicije i tako zvanično iz redova pozicije preći u opoziciju.

Kako "Nezavisne" saznaju, takvu odluku su donijeli stranački organi na zadnjoj sjednici Predsjedništva SBB, a ona će konačnu potvrdu dobiti na narednoj, koja je zakazana za iduću sedmicu. Po toj odluci kadrovi SBB-a napustiće ministarske i poslaničke fotelje na kantonalnom, federalnom i na nivou BiH.

U prilog tome da kadrovi ove stranke mijenjaju stranu, ide i jučerašnji primjer iz Unsko-sanskog kantona (USK), gdje su Vladu tog kantona napustili Asmin Burnić i Muhamed Ramić. Podsjećamo da je i prilikom nedavnog razgovora između lidera SBB-a i HDZ-a, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića, u Mostaru, prvi čovjek SBB-a poručio da Čović i Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, traže nove partnera za vlast.

Nasir Beganović, šef Kluba SBB-a u Predstavničkom domu FBiH, kaže da je Vlada FBiH u "tehničkom mandatu" i da SDA i HDZ imaju rok do katoličkog Božića (25. decembra) da nađu partnere za novu parlamentarnu većinu.

"Mi ćemo od sada u Parlamentu FBiH da djelujemo kao konstruktivna opozicija. Što se tiče naših ministara, oni će biti u tehničkom mandatu dok se ne dogovori neka nova parlamentarna većina", kazao je Beganović.

Ismet Osmanović, šef Kluba SDA u Predstavničkom domu FBiH, smatra da je nekorektno to što sada radi SBB, jer se, kako ističe, pokušava narodu predstaviti kao opozicija, a veliki dio vremena su proveli u poziciji.

"Ako SBB izađe iz vlasti, onda će Vlada raditi u 'tehničkom mandatu', bez parlamentarne većine. To znači da će se odluke i većina tražiti od zakona do zakona. Njihovi ministri će ostati u 'tehničkom mandatu' do eventualnog izbora novih", kazao je Osmanović, koji se nada da do tog scenarija neće doći.

Njegov kolega iz DF-a, Dženan Đonlagić, kaže da je Federacija BiH upala u "žabokrečinu" iz koje izaći neće sve do kraja 2018. godine. Tvrdi da niko iz opozicije ne želi zamijeniti SBB na vlasti, te da SBB nije iskrena, jer da iskreno želi izaći iz vlasti, onda bi, kako ističe, napustila i pozicije direktora i članova upravnih i nadzornih odbora u firmama u FBiH.

"To je samo predstava za široke mase kojom ova stranka na neprimjeren način započinje predizbornu kampanju", ističe Đonlagić.

Kada je riječ o odlasku predstavnika SBB-a sa pozicija na državnom nivou, njihove kolege u parlamentu BiH su skeptične po tom pitanju i ne vjeruju da će do toga doći.

Damir Bećirović iz DF-a smatra da do toga neće doći jer, kako ističe, "valja napustiti hiljade mjesta u državnoj službi".

Ni partneri u poziciji na državnom nivou ne vjeruju da će SBB napustiti te pozicije.