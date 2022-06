Kajganić: Dokaze u predmetu "Dobrovoljačka" imamo, ne obaziremo se na pritiske

SARAJEVO - Tužilaštvo BiH će i dalje savjesno i profesionalno raditi svoj posao i biće fokusirano na zakazivanje glavnog pretresa pred Sudom BiH i iznošenje dokaza protiv optuženih u predmetu "Dobrovoljačka". Nećemo se obazirati na razne pokušaje pritiska kojima smo prethodnih dana bili izloženi od strane optuženih.

Istakao je ovo za "Glas Srpske", glavni tužilac Tužilaštva BiH, Milenko Kajganić, komentarišući pisma koja su optuženi u predmetu "Dobrovoljačka" uputili na adrese raznih domaćih i inostranih institucija, a u kom traže "pravnu zaštitu" i "adekvatnu reakciju", zbog podizanja ove optužnice.

"Sud BiH je potvrdio optužnicu u ovom predmetu i hajde da pustimo da oni urade svoj dio posla i procijene da li ima dovoljno dokaza za osuđujuću presudu. Tužilaštvo BiH smatra da ima. To je jedini moj komentar na sve ovo. Ne treba dizati tenzije i stvarati nepotrebnu famu u javnosti. Tužilaštvo BiH je do sada podiglo veliki broj optužnica koje se tiču ratnih zločina. Njima je obuhvaćeno više od 1.000 lica. Rekao bih da je najbitnije da nema pritisaka na rad suda, a ako budemo osjetili da nešto ugrožava naš rad sigurno je da ćemo postupiti u skladu sa nadležnostima koja su nam date", poručio je Kajganić.

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih Republike Srpske, Milorad Kojić smatra kako se radi o krajnje neprimjerenom i kako je naglasio bezobraznom pokušaju pritiska optuženih za koje je sud utvrdio da postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo - ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine.

"Oni na ovaj način žele diskreditovati postupajuće tužioce, te stvoriti jednu atmosferu u kojoj će biti nemoguće održati ovo suđenje do kraja. Imajući u vidu kome su sve poslali svoj dopis mislim da bi im ti isti trebali odgovoriti da pravosuđe mora da bude nezavisno u svom radu i da sudovi moraju da sprovode pravdu. Ta pravda je do sada bila selektivna, jer kako drugačije objasniti da smo 30 godina čekali na ovu optužnicu. Nadam se samo da ovo nije urađeno uz saglasnost i amin dijela međunarodne zajednice u BiH, a koja je i do sada, kad god je to mogla, ignorisala srpske žrtve i držala vodu jednoj strani", naveo je Kojić.

Tužilaštvo BiH je krajem aprila podiglo optužnicu u predmetu "Ejup Ganić i drugi", zbog postojanja osnovane sumnje da su ova lica, počinila ratni zločin početkom maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Sud BiH je 12. maja ove godine istu potvrdio. Optužnicom su obuhvaćeni Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško.