Kajmakovićevoj i Osmici zabranjen ulazak u SAD

VAŠINGTON - Američki Stejt department saopštio je da su uvedene nove sankcije bivšem tužiocu BiH Diani Kajmaković i bivšem direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Osmanu Mehmedagiću Osmici.

Njima je ovom odlukom zabranjen ulazak u SAD, obavljeno je na veb sajtu Stejt departmenta.

U saopštenju se navodi da "Kajmakovićeva ima značajnog udjela u koruptivnim radnja, da je podržavala trgovce narkoticima i druge kriminalce, pomagala u skrivanju dokaza, sprečavanju krivičnog gonjenja i na druge načine pomagala kriminalne aktivnosti u zamjenu za ličnu korist".

Za Mehmedagića je navedeno da, takođe, "umiješan u korupciju i da je "sarađivao sa kriminalnim mrežama i zloupotrebljavao javni položaj da bi se obogatio".

Stejt department dodaje da je ovom akcijom obuhvaćena i njegova supruga Amela Mehmedagić Šehović.

Kajmakovićeva i Mehmedagić se već nalaze na listi sankcija američkog Ministarstva finansija, prenosi Srna.

Bivši tužilac BiH se na američkoj "crnoj listi" nalazi od septembra 2022. godine zbog "podrivanja demokratije i vladavine zakona u BiH", a Mehmedagić zbog saučesništva ili direktnog ili indirektnog angažovanja u korupciji u vezi sa zapadnim Balkanom.

"Kada postoje vjerodostojne informacije da su oni, koji obavljaju javne funkcije, umiješani u značajnu korupciju, ti pojedinci i članovi njihovih užih porodica ne ispunjavaju uslove za ulazak u Sjedinjene Države. Sjedinjene Države će nastaviti da pozivaju na odgovornost sve one koji pokušavaju da podrivaju BiH i njene institucije korupcijom ili destabilizujućim aktivnostima", navodi se u objavi Ambasade SAD u BiH.

When there is credible information that those holding public functions have been involved in significant corruption, those individuals and their immediate family members are ineligible for entry into the United States. The United States will continue to hold accountable those who…