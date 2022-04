Kakav će biti uticaj izbora u Francuskoj i Sloveniji na proširenje EU i zapadni Balkan

BANJALUKA, SARAJEVO - Reizbor Emanuela Makrona za predsjednika Francuske, koji je ostvario pobjedu nad kandidatkinjom ekstremne desnice Francuske Mari le Pen, i pobjeda stranke Pokret sloboda Roberta Goloba nad Slovenskom demokratskom strankom Janeza Janše značajni su za EU, slažu se evropski analitičari.

Što se tiče zapadnog Balkana, procjene se razilaze i kreću se od onih da će ove dvije pobjede dovesti do jačeg i čvršćeg angažmana EU, do onih koji ne vjeruju da će doći do bitnih promjena.

Pobjedu Makronu čestitke su juče uputili svi svjetski lideri, uključujući i Olafa Šolca, kancelara Njemačke, ali i Vladimira Putina, predsjednika Rusije, i Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, a čestitke su uputili i bh. lideri. Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, čestitao je i Makronu i Golobu.

"Poštovani predsjedniče Makron, upućujem Vam čestitke povodom ubjedljive pobjede na izborima u Francuskoj. Vaša pobjeda je izuzetno značajan signal, koji su građani Francuske demokratski iskazali, u ovom delikatnom trenutku za Evropu, kao i cijeli svijet", navodi Džaferović u čestitki. Džaferović je naglasio da vjeruje da će Slovenija i BiH kao dvije prijateljske zemlje koje imaju izuzetno snažne veze nastaviti razvijati i jačati svoje odnose, kao i nastavak slovenačke podrške evroatlantskom putu BiH.

Čestitku Makronu je uputio i Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, i dodao da ga ohrabruje Makronova izjava da će se zalagati za odbranu demokratije.

"S tim u vezi, dozvolite da podsjetim na moje pismo od 15. novembra 2021. godine, kojim sam Vam, u svjetlu trenutne političke situacije u RS i BiH, kao i zapadnom Balkanu predložio održavanje sastanka", istakao je Dodik u pismu upućenom u svojstvu člana Predsjedništva BiH.

Dodao je da Francuska bez ikakve sumnje spada u red najvažnijih spoljnopolitičkih i trgovinskih partnera BiH, te se nada aktivnom angažmanu francuskog predsjednika u navedenom kontekstu.

"Razumijevanje i podrška Francuske i Vas kao lidera od neizmjerne je važnosti u navedenom kontekstu", naveo je Dodik.

Brojni analitičari u Sarajevu smatraju da će pobjeda ova dva lidera biti loša za srpsku i hrvatsku politiku u BiH, a među njima je i Vedran Džihić, viši istraživač na austrijskom Institutu za međunarodnu politiku, koji je za N1 rekao se Janša protivio sankcijama protiv RS, te da se zalagao za podršku desnim opcijama u Evropi, a posebno Viktoru Orbanu, lideru Mađarske.

S druge, pak, strane, Ana Trišić Babić, savjetnica srpskog člana Predsjedništva BiH, za "Nezavisne novine" kaže da je Kabinet pratio rezultate oba izborna procesa, te ističe da ne vidi razlog za tvrdnje da se radi o procesima koji na bilo koji način mogu naštetiti interesima RS.

"Prvo želimo da čestitamo pobjednicima izbora u obje zemlje. Sasvim smo sigurni da ćemo u narednom periodu sa svima koji su izabrani raditi zajedno na važnim pitanjima, posebno u vezi sa procesom evropske integracije BiH, RS i zapadnog Balkana", kaže ona.

Što se tiče Makrona, Trišić Babićeva ističe da se radi o prijatelju srpskog naroda i prijatelju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, te je podsjetila da je ranije u više navrata Makron izražavao zabrinutost u vezi s nekim tendencijama u BiH i ekstremizmu koji može predstavljati tempiranu bombu na samoj granici EU.

"Što se tiče Slovenije, radi se o zemlji s jako tijesnim vezama s BiH i RS, koja u RS ima ekonomske i svake druge interese. Podsjetila bih da je ta zemlja i te kako zaslužna za bezvizno putovanje, a RS tu nije bila zaobiđena", rekla je Trišić Babićeva.

Faris Kočan, slovenački ekspert za EU i zapadni Balkan, smatra da nijedni izbori nisu donijeli bitnija iznenađenja, jer su, kako je naglasio, sve ankete pokazivale da će ishod biti ovakav.

"Golob će vjerovatno sastaviti koaliciju sa socijaldemokratima i ljevicom, što znači da će imati tvrdu većinu, ali ne i ustavnu. Što se tiče odražavanja na zapadni Balkan, Makron će i dalje nastavljati svoju politiku rezerviranosti prema regionu. Makron će najvjerovatnije nastaviti ideje o strateškoj autonomiji Evrope i o reformama unutar EU, bez kojih neće doći do proširenja", ističe on.

Što se tiče Slovenije i našeg regiona, Kočan kaže da će Slovenija ići multilateralno prema regionu i da će to biti jedna bitna prava promjena.

"Golob u suštini neće više igrati na kartu individualnih odnosa sa političkom elitom u jugoistočnoj Evropi i tražiće unapređenje evropske perspektive kroz okvir EU", rekao je on i procijenio da bi nova ministarka spoljnih poslova mogla biti Tanja Fajon, koja je poznata u regionu, posebno u pogledu vizne liberalizacije.