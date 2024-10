Kako je glasala Federacija BiH?

SARAJEVO, TUZLA, ZENICA - Stranka demokratske akcije (SDA) ostala je najmoćnija partija u Federaciji BiH kada su u pitanju (grado)načelničke funkcije.

To pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH, ali i rezultati koje su saopštile političke partije u tom entitetu, a koji kažu da je SDA dosad pobijedila u najmanje 29 lokalnih zajednica u FBiH, uključujući i Trnovo, gdje je apsolutnu pobjedu odnio Ibro Berilo, čovjek koji se dva mjeseca nalazi u pritvoru.

Nakon SDA, slijedi Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH koja je ostala neprikosnovena u kantonima gdje većinski žive Hrvati. Takođe, u opštinama u FBiH gdje su u većini Srbi SNSD je uspio osvojiti dva načelnička mjesta, i to u Drvaru i Glamoču, dok je Smiljka Radlović, nezavisni kandidat, slavila u Bosanskom Grahovu.

U narednim redovima ćemo se posvetiti rezultatima u svim kantonima u FBiH.

Kada je u pitanju Unsko-sanski kanton, od osam lokalnih zajednica, SDA je pobijedila u četiri: Jasmin Musić u Ključu, Mensur Seferović u Sanskom Mostu, Mersudin Nanić u Bužimu, te Mahmut Jukić u Bosanskom Petrovcu.

Novi načelnik Velike Kladuše je Boris Horvat iz Zajedno za Veliku Kladušu, na čelo Cazina će Nermin Ogrešević (NES-Zajedno), a gradonačelnik Bihaća biće Elvedin Sedić iz Pomak-Pokret za modernu i aktivnu Krajinu. Što se tiče Bosanske Krupe, pobijedio je kandidat SDP-NES-a Armin Halitović.

U Posavskom kantonu u sve tri lokalne zajednice pobijedio je HDZ BiH, u Odžaku je slavio Ilija Ilić, u Orašju Marijan Oršolić, a u Domaljevac-Šamcu Stefan Piljić.

Treći kanton po redu, odnosno Tuzlanski, prošao je u dominaciji SDA, koji je od 13 opština/gradova pobijedio u osam. U Gradačcu Hajrudin Mehanović, Doboj-Istoku Kemal Bratić, Gračanici Sadmir Džebo, Teočaku Tajib Muminović, Živinicama Began Muhić, Kalesiji Nermin Mujkanović, Sapni Zudin Mahmutović i Kladnju Edin Šarić. U preostalih pet, SDP će imati tri komandna mjesta, a to su Lukavac Edin Delić, gradu Tuzli Zijad Lugavić i u Srebreniku Adnan Bjelić, koalicija "Trojka".

U opštini Čelić pobijedio je Admir Hrustanović iz Stranke za BiH, dok je u Banovićima načelnik Mehmed Hasanović iz Pokreta demokratske akcije (PDA).

Dominacija SDA iz Tuzlanskog kantona prelila se i u Zeničko-dobojski, gdje su slavili u devet od 12 lokalnih zajednica. Mirnes Tukić načelnik je Doboj-Juga, Suad Huskić, Tešnja, Maid Suljaković u Maglaju, a Suvad Hadžić u Žepču. Pobjednički niz SDA nastavio je u Zavidovićima, gdje će načelnik biti jedna dama, a to je Erna Merdić Smailhodžić. Nakon toga, pobjeda je ostvarena i u Kaknju, a to je uspio Mirnes Bajtarević, kao i u Olovu, Visokom i Brezi, gdje su pobjednici Đemal Memagić, Mirza Ganić i Vedad Jusić. U Zenici po svemu sudeći ponovo gradonačelnik ostaje Fuad Kasumović, u Varešu će to biti Zdravko Marošević HDS - Hrvatski demokratski savez, a u Usori Zvonimir Anđelić iz HDZ BiH.

Bosansko-podrinjski kanton, regija sa najmanjim brojem birača, dobila je tri načelnika iz tri različite stranke. U opštini Pale pobijedio je Almin Ćutuk (SDA), u Foči Mujo Sofražija, nezavisni kandidat, a u Goraždu Ernest Imamović iz SDP-a.

Srednjobosanski kanton nažalost je regija koju su prošle sedmice pogodile katastrofalne bujične poplave koje su odnijele ljudske živote. Iz tog razloga, odloženi su izbori u Fojnici, Kiseljaku i Kreševu. Ostale lokalne zajednice dobile su (grado)načelnike. Edin Hozan iz SDA će na čelo Jajca, njegove stranačke kolege Kenan Dautović, Esmin Hajdarević i Asim Mekić na vlast će u Travniku, Gornjem Vakufu-Uskoplju i Busovači. Zanimljivo je da je stranka HSS Stjepan Radić dobila dva načelnika, a to će biti Ivo Čakarić u Dobretiću i Boris Marjanović u Vitezu, s tim da je tu pobijedila koalicija HDZ BiH, HDZ 1990, HSS.

Zanimljivija trka, jer je razlika između tri kandidata pet odsto, je u Donjem Vakufu, ali je najbliži pobjedi Senad Selimović iz SDP-a. Edin Mašić iz "Trojke" pobijedio je u Bugojnu. Više nego interesantno je i u Novom Travniku, gdje je praktično "mrtva trka" između Eldina Delića iz SDA i Stjepana Duje iz koalicije prohrvatskih stranaka HDZ BiH, HDZ 1990 i HSS Stjepan Radić. Preliminarni rezultati CIK-a govore da je razlika 32 glasa u korist Delića, dok su pojedini još u nedjelju naveče prenijeli da Dujo ostaje načelnik.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu izbori su zbog poplava i ljudskih žrtava odgođeni u Jablanici, koja je inače najviše pogođena, i Konjicu. Gradonačelnik Mostara biraće se nešto kasnije, ali se zna da je u Prozoru-Rami pobijedio Jozo Ivančević iz Ramske narodne stranke. Ostalih pet lokalnih zajednica biće u rukama HDZ BiH, a redom, Marin Radičić u Čitluku, Iva Raguž u Čapljini, Dragan Jurković u Neumu, Stjepan Bošković u Stocu i Andrija Šimunović kao načelnik Ravnog.

Apsolutna dominacija HDZ BiH u Hercegovini potvrđena je i u Posušju, Grudama, Širokom Brijegu i Ljubuškom, gdje će fotelje zadužiti Ante Begić, Ljubo Grizelj, Ivo Pavković i Vedran Markotić.

U Kantonu Sarajevo biće takođe izuzetno interesantno u smislu ko će se dogovoriti za gradonačelničku funkciju. U opštini Ilijaš vodi Amar Dovadžija iz koalicije "Trojka", a isti slučaj je i u Novom Sarajevu, gdje aktuelna gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić vodi sa nekoliko stotina glasova ispred Muamera Bandića iz SBiH.

U Vogošći i Hadžićima pobjednici su Migdad Hasanović i Eldar Čomor iz SDA, dok je SDP već osvojio opštine Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo zahvaljujući pobjedama Srđana Mandića (koalicija sa Našom strankom) i Irfana Čengića.

Kako smo rekli na samom početku ovog teksta, u Trnovu je pobijedio Ibro Berilo iz SDA, čovjek koji se već dva mjeseca nalazi u pritvoru pod optužbama da je sa još nekoliko osoba zloupotrijebio službeni položaj kako bi za mito pogodovao investitorima koji su tokom njegovog mandata gradili apartmane na Bjelašnici. Bosanskom Grahovu. Novi načelnik Livna biće Darko Čondrić iz HDZ BiH, Kupresa Darko Jurić, takođe iz HDZ BiH, a u Tomislavgradu je slavio Ivan Buntić HNP-HDZ 1990.

Posljednji je Kanton 10, a u njemu šest lokalnih zajednica. SNSD je dobio dva načelnika u Glamoču i Drvaru, a Smiljka Radlović je pobijedila u Bosanskom Grahovu. Novi načelnik Livna biće Darko Čondrić iz HDZ BiH, Kupresa Darko Jurić, takođe iz HDZ BiH, a u Tomislavgradu je slavio Ivan Buntić HNP-HDZ 1990.

