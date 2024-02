Kako su granate proizvedene u Vogošći završile na ukrajinskom ratištu

Na X nalozima koji se bave praćenjem oružja koje se koristi na ukrajinskom ratištu, objavljenje su fotografije projektila proizvedenih u Bosni i Hercegovini.

Na fotografijama se vidi visokoeksplozivni rasprskavajući projektil M62-P3 kalibra 122mm u posjedu ukrajinskih vojnika.

Riječ je o projektilu koji koriste minobacači i koji je jedan od najtraženijih na ukrajinskom frontu.

#Ukraine: Interesting - the Ukrainian army seems to be using #Bosnian 120mm M62P3 120mm mortar shells produced by PRETIS Vogošća. I had the first photo in the archive for some time, but yesterday I received new photos.#UkraineRussiaWar #UkraineWar #Kyiv #USA #Sarajevo pic.twitter.com/dUoJbGvnqx