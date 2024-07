Kakva je sudbina državljanina BiH koji je optužen za pomoć pri bijegu Rusu kog traži SAD

Vladimir Jovančić, državljanin Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen zbog pomaganja ruskom preduzetniku Artyomu Ussu da pobjegne iz talijanskog pritvora, oslobođen je iz pritvora i sarađuje s talijanskim istražiocima.

U međuvremenu, američki tužioci su odustali od zahtjeva za izručenje Jovančića, koji se suočavao s američkom optužnicom za pomaganje pri bijegu sina moćnog ruskog guverenera u martu 2023.

Jovančić je bio u pritvoru u Hrvatskoj, a zaustavljanje postupka za njegovo izručenja Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) predstavlja pomak u nastavku istrage o Ussovm bijegu iz Italije, uoči izručenja SAD-u.

Talijanske vlasti uhapsile su Ussa nakon što ga je američko ministarstvo pravosuđa optužilo za rukovođenje razrađenom krijumčarskom mrežom koja je tajno isporučivala zapadnu vojnu tehnologiju Rusiji, a dio je završio na ukrajinskom ratištu.

Njegov bijeg osramotio je talijanske vlasti i izazvao kritike premijerke Đorđe Meloni, koja je rekla da je bilo "anomalija" u odlukama koje su na kraju dovele do Ussova bijega.

Pedsettrogodišnji Jovančić jedan je od osam optuženika, koje je talijansko tužilaštvo dovodi u vezu s Ussovim bijegom.

Hrvatske vlasti uhapsile su ga 4. decembra 2023. po američkoj potjernici. Od tada sarađuje s talijanskim tužiocima, a svjedočio je najmanje dva puta.

Jovančić je krajem prošlog mjeseca osolobođen iz hrvatskog pritvora te je izručen Italiji nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivnje, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) njegov advokat Gordan Preglej.

Sporazum predviđa njegovu saradnju s talijanskim istražiocima i tri godine rada za opšte dobro.

"On je osuđen na kaznu koju izdržava, a to je u principu rad za opšte dobro. To je tri godine", rekao je Preglej.

Oslobađanje je, takođe, podrazumijevalo pristanak američkih tužilaca da zaustave proces izručenja.

Portparol američkog tužioca za Istočni okrug New Yorka potvrdio je da je Jovančićevo izručenje zaustavljeno, ali je kazao da optužbe ostaju na snazi.

Portparolureda tužioca u Milanu, koji je vodio talijansku istragu, odbio je komentarisati ovaj slučaj.

Bjegunac Uss, čiji je otac bio guverner sibirske regije Krasnoyarsk i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pobjegao je iz kućnog pritvora u predgrađu Milana 22. marta 2023, nakon što je poremetio signal koji se prenosi sa narukvice za elektronsko praćenje koju mu je sud odredio.

S pomagačima se potom odvezao na istok, preko Slovenije, Hrvatske i Srbije, a kasnije se vratio.

Talijanske vlasti su širom Evrope raširile mrežu, pokušavajući identifikovati i uhapsiti Ussove.

Osim Jovančića, među onima koji su uhapšene je i njegov sin Boris, za kojeg se vjeruje da je u talijanskom pritvoru, kao i jedan državljanin Slovenije koji je uhapšen u Ljubljani.

Iz Okružnog suda u Ljubljani za RSE je rečeno da je riječ o Mateju Janežiču, koji je pušten iz pritvora i izručen Italiji.

Talijanski fukcioneri takođe su optužili srpskog preduzetnika Srđana Lolića.

Tri sedmice nakon što je navodno pomogao Ussu da pobjegne iz Italije, Lolić je otputovao na Sjeverni pol, preko Krasnojarska, u pratnji visokog funkcionera vlade te regije i drugih ruskih funkcionera.

Iako nije poznat kao polarni istraživač, Lolić je tvrdio da je bio prvi Srbin koji je stigao do Sjevernog pola.

Trenutno nije poznato gdje se Lolić nalazi. No, talijanski sudski dokumenti pokazuju da je dao pisano svjedočenje talijanskim tužiocima o osobama koji su pomogli Ussu u bijegu.

Čini se da su neka od tih svjedočanstava pomogla u posljednjem hapšenju koje su talijanski funkcioneri potvrdili 14. juna, kada je priveden Dmitry Chirakadze, ruski biznismen koji živi u Švicarskoj i kontroliše hotel na Sardiniji povezan s Ussom.

Chirakadze je uhapšen po dolasku na rimski aerodrom Fiumicino, a trenutno se borit protiv sudskog naloga suda za pritvor, tvrdi njegov advokat.

Talijanske vlasti za zavjeru, koja je dovela do bijega, takođe, su optužile Ussovu suprugu, Mariju Yagodinu.

Vjeruje se da su i ona i Uss u Rusiji, vjerovatno u Krasnojarsku. U izjavi za ruske medije, nakon hapšenja Chirakadzea, Uss je potvrdio svoje poslovne veze s njim, navodeći da je hapšenje "PR potez" zapadnih funkcionera.

Sjedinjene Države ponudile su nagradu od sedam miliona dolara za informacije koje bi dovele do Ussovog bijega.

