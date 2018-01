Kalin: Mir i sigurnost u regiji Balkana prioritet su Turske

SARAJEVO - Očuvanje trajnog mira i stabilnosti na području Balkana od izuzetne je važnosti i ne želimo vidjeti bilo kakve etničke tenzije, kazao je novinarima u Sarajevu portparol Predsjedništva Republike Turske i zamjenik generalnog sekretara İbrahim Kalın koji je boravio u posjeti Bosni i Hercegovini.

Kako bi pomogli u očuvanju mira i stabilnosti, Vlada Turske u stalnom je kontaktu s državnicima svih zemalja regije, potvrdio je Kalın, jer ukoliko bi bila ugrožena sigurnost u BiH to bi zasigurno pogodilo i države regije.

Naglasio je da Turska ima posebne odnose s BiH, ali ti odnosi se nastoje još unaprijediti tako što se ohrabruju turski biznismeni da ulažu u BiH, a tu su i brojna predstavništva turskih institucija koje aktivno rade na unapređenju saradnje.

- Znamo da postoje poteškoće zbog političke strukture države što usporava investicije, ali bez obzira na to uvozimo meso iz BiH i bilježi se rast turskih investicija - dodao je Kalın.

Osvrnuo se i na veliki projekat izgradnje autoceste koja bi povezala Sarajevo i Beograd, a trenutno je u toku nekoliko prijedloga kuda bi ta cesta trebala ići te je Kalın izrazio nadu da će se rješenje za to uskoro pronaći, a to bi trebalo doprinijeti većoj interakciji među ljudima.

U regiji zapadnog Balkana Turska nastoji povećati broj investicija, poboljšati bilateralne odnose koji su već dobri uključujući Republiku Srbiju koju je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan posjetio prije oko dva mjeseca.

Napomenuo je i da je između Turske i Srbije potpisano više od 20 sporazuma, najavivši da će u ponedjeljak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Tursku kada bi trebalo biti razgovarano i o autocesti Sarajevo-Beograd.

Podsjetio je da je i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prije desetak dana bila u posjeti Turskoj kada je razgovarano o bilateralnim, ali regionalnim pitanjima.

Portparol Predsjedništva Turske İbrahim Kalın podsjetio je na predanu borbu te zemlje protiv terorističkih organizacija što će se i dalje nastaviti, podsjećajući da je Turska istovremeno pružila utočište za oko 3,5 miliona sirijskih izbjeglica.

Takođe, osvrnuo se na pitanje članstva Turske u Evropskoj uniji podsjećajući da su pregovori počeli 2005. godine, ali tokom posljednjih 13 godina nije napravljen očekivani napredak jer je u tom periodu otvoreno i zatvoreno samo poglavlje o nauci i tehnologiji, a 14 ih je otvoreno, ali ne i zatvoreno.

Potvrdio je i da je Turska napravila brojne iskorake kako bi se taj proces ubrzao, ali značajnog napretka nije bilo, a u 2015. godini potpisan je ugovor sa EU da se zaustave migracije sirijskih izbjeglica u Evropu.

- Zauzvrat Turska bi trebala postati dio Schengen sistema, EU bi trebala osigurati novčanu pomoć za izbjeglice i to u iznosu od tri plus tri milijarde evra, ali do sada smo dobili 850 miliona evra, a treći uslov je bio otvaranje novih poglavlja što se još nije dogodilo - podvukao je Kalın.

Bez obzira na to što EU nije ispunila svoja obećanja, Kalın kaže da je članstvo Turske u EU strateški cilj Turske te je izrazio nadu da će ova godina biti bolja kada su u pitanju odnosi EU i Turske.