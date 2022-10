Kalinić: Otpisaćemo dugove svim građanima

Glavni cilj stranke NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA je OTPIS DUGOVA SVIM GRAĐANIMA i potpuni RESTART SISTEMA uvođenjem ekonomije SAMOODRŽANjA!

Nijedna stranka do sada ovo nije ponudila građanima jer ne znaju kako da iščupaju narod iz dužničke centrifuge i ne znaju kako da postave potpuno nov ekonomski sistem jer su drenirani na liberalnoj ideologiji koja tretira narod kao robove. A obećavaju vam bolji život, i ostale bajke?!

Stranka NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA vam poručuje da uvođenjem našeg programa nećete više imati dug za struju, komunalije, kredite itd. POTPUNI RESTART SISTEMA!

DA, TO JE MOGUĆE!

OTPIS DUGOVA! NEMA VIŠE DUGOVA GRAĐANA!

Od vremena kada je rimska oligarhija srušila poslednjeg kralja 509.god. prije Hrista, pa do vremena kada je Julije Cezar ubijen 44. god. prije Hrista, imali ste pet vijekova dužničkih pobuna. Plebejci u Rimu, kao i mnogi Grci, zahtjevali su otkazivanje dugova. Taj zahtjev je bio povod za poziv na demokratiju u Grčkoj i Rimu. Bila im je potrebna politička demokratija sa svima koji mogu da glasaju i služe vladi kako bi imali vladu koja bi mogla otkazivati dugove i preraspodjeliti zemlju narodu.

Takođe, carevi Publije Elije Trajan Hadrijan i Marko Aurelije otkazali su dugove narodu 118. i 178.godine i riješili veliki problem dužničke krize u državi.

Poslije toga, pa sve do sada dugove više niko nije otkazivao, samo ih je umnožavao. Zašto? – Zato što je nasleđe rimskog prava da ne možete otkazati dugove. To znači da iznova i iznova se dugovi uvećavaju posredstvom kamata i postaju preveliki da bi se mogli platiti bez oduzimanja vaše zemlje, kuće, stanova ili lišavanje slobode kretanja što posljedično dovodi do gubitka sredstava za život i potpunog bankrota. Sa tim se mi danas suočavamo.

Sledstveno, demokratija je uvedena DA BI SE DUGOVI OTPISALI, A NE DA BI SE DUGOVI UMNOŽAVALI! A šta rade političari u Republici Srpskoj, socijaldemokrate, demokrate, kvazi socijalisti – oni umnožavaju dug! Rade kontra! I ne samo u Republici Srpskoj, nego i u drugim državama. Zato što njihova ideološka baza podrazumijeva da HRANE IMPERIJALISTIČKI KAPITALIZAM, A NE NAROD! Zašto bismo svi mi slijepo slijedili naslijeđe rimskog prava na štetu našeg naroda?! Dosta je bilo sa praksom da narod gladuje, dok se političari i oligarhija bahate na grbači naroda i prodaju narodu maglu u izbornim kampanjama!

Koliko porodica je izbačeno iz svojih stanova zbog dugova po raznim osnovama?! Koliko porodica je željelo da vrati svoje dugove ali nisu mogli jer ih kamata zatrpavala?!

Znate li koliko miliona maraka su političari otpisali stranim investitorima po osnovu oslobađanja od poreza i raznim drugim privilegijama i na taj način izvršili jednu vrstu otpisa poreskog duga stranim investitorima prema Republici Srpskoj samo da bi dobili političke poene u medijima da su, eto oni “sposobni” da dovedu strane investitore ne pominjući da su im otpisali poresku obavezu prema R. Srpskoj dok sopstveni narod dave u kašici vode ?!

Moderna rimska ortodoksija je u apsolutnom saglasju sa rimskom oligarhijom i današnjom liberalnom ideologijom koju zastupaju socijaldemokrate, demokrate, kvazi socijalisti. Ta rimska ortodoksija je tlačila narod, kako tada tako sida i zbog nje se narod pobunio u Rimu i Grčkoj, što je za posljedicu imalo otpisivanje dugovanja građanima.

Političari u Srpskoj, u svim strankama, zagovarajući demokratiju rade KONTRA od onoga zašto je zapravo demokratija uvedena u Rimu i Grčkoj. Imperijalistički kapitalisti zahtjevaju da svi dugovi moraju da budu plaćeni, čak i ako to uništava društvo i završi feudalističkim poretkom!

Jedini način da se održi stabilan ekonomski odnos u Republici Srpskoj jeste da se OTPIŠU SVI DUGOVI GRAĐANIMA! Narode naš, IMATE PRILIKU SAD I VIŠE NIKAD!

Stranka NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA će to odlučno uraditi ukoliko nam narod ukaže apsolutno povjerenje jer Republika Srpska treba da bude NAŠA PRIČA, A NE TUĐA!

Prof. dr Zoran Kalinić, kandidat za predsjednika Republike Srpske ispred stranke NAŠA PRIČA REPUBLIKA SRPSKA