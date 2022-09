Kalinić: "Otvoreni Balkan" je kukavičje jaje za BiH

BANJALUKA - Stranka Naša priča Republika Srpska se protivi pristupanju BiH u tzv. Otvoren Balkan, jer bi to bilo na štetu srpskog naroda i cjelokupne BiH.

Ovo poručuje Zoran Kalinić, kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske, koji ističe da aktuelna vlast i tzv. opozicija, koja je nekada bila vlast u Republici Srpskoj do pucanja glasnih žica, podržavaju koncept tzv. Otvorenog Balkana ne pominjući narodu, svjesno ili nesvjesno, da je to mehanizam razaranja država.

Svoj stav, Kalinić je obrazložio u nekoliko tačaka, a na samom početku naveo je da je carina centralni prihod država.

"Carina kao javni (fiskalni) prihod - dažbina koju država naplaćuje na promet robe preko državne granice (između država), predstavlja posebno poresko davanje i spada u grupu posrednih poreza. Kao najstariji oblik upravljanja trgovinom, carina je između ostalog instrument spoljnotrgovinske politike. U svom ekonomsko-istorijskom razvitku, od mjere koja je imala ponajviše fiskalni karakter i služila povećanju državnih prihoda, carina se razvila u zaštitnu mjeru domaće industrije i domaćeg tržišta od inostrane konkurencije. Ukidanjem carine u tzv. Otvorenom Balkanu, gubimo cjelokupan prihod od carine. To nam ne treba!", naglašava Kalinić.

Ostajući na problematici carine, on dodaje da bi ulaskom u carinsku uniju BiH, izgubila samostalnu spoljnotrgovinsku politiku jer je carinskam unija oblik međudržavnog sporazuma - ekonomski prostor u kojem se države članice obavezuju da će ukinuti međusobne carine i kvantitativna ograničenja trgovine, a prema trećim zemljama primjeniti zajedničku tarifu.

"Carinskom unijom se vrši usklađivanje trgovinskih politika, odnosno određivanje zajedničkih carinskih stopa prema zemljama koje se nalaze van te carinske unije. Kada se tarifni sistem carinske unije usvoji, nema više promjena! To znači da bi Republika Srpska, odnosno BiH, morala da obustavi svoju samostalnu spoljnotrgovinsku politiku, koja omogućava sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini i preferencijalnoj trgovini sa državama van carinske unije i da bude u nemogućnosti da više zaštiti carinskom tarifom one proizvode, koji su od vitalnog značaja za Republiku Srpsku, odnosno BiH", ističe Kalinić.

Prema njegovim riječima, zagovaranje uspostavljanja Otvorenog Balkana podsjeća na odnos bivše FNRJ prema Albaniji, kada je ova država dobila od Jugoslavije ogromne privilegije, a posljedice toga bile su, tvrdi, ogromne.

"Narod treba da se podsjeti da je Jugoslavija, tokom 1944-1945.god. odnosno sve do 1948.god. isporučivala Albaniji, u vidu poklona, ogromne količine žitarica i druge hrane, materijala za privrednu obnovu zemlje, demontirala fabriku šećera u Sivcu i druge objekte u Srbiji, radio stanicu, automatsku telefonsku centralu u Beogradu, štampariju itd. U vrijednosti koja danas dostiže milijarde dolara i sve to je poklonila Tirani. Zašto je FNRJ to radila pod rukovodstvom Tita? Ugovorom iz 1946. godine ustanovljena je zajednička odbrana i najtešnja vojna saradnja sa Albanijom. U toku 1946-1947. godine posredstvom 26 zaključenih ugovora, uspostavljena je carinska i monetarna politika između tadašnje Jugoslavije i Albanije, a granice dviju zemalja, bile su otvorene za nesmetano naseljavanje albanskog življa na KiM i u Makedoniju. Zatvarajući oči pred katastrofalnim posledicama ove politike, krajnjim siromaštvom u zemlji, Titova vlada FNRJ je tu politiku ocijenila kao “veliki uspjeh”. Eksploatacija sopstvenog naroda, u tadašnjoj Jugoslaviji, smatrana je vrlinom, a dovođenje Albanaca na KiM “revolucionarnim, istorijskim uspjehom”. I dan danas, skupo plaćamo cijenu te “genijalne” Brozove politike carinske i monetarne unije. Podseća li vas ta Brozova politika carinske unije, slobodnog protoka ljudi i kapitala, na sadašnju politiku koja se krije iza tz. Otvorenog Balkana?! Što bi mlađa generacija rekla, copy-paste!", kaže Kalinić.

On dodaje i da bi carinska unija pored Albanije, S. Makedonije, Srbije u perspektivi podrazumijevala ulazak i BiH i tzv. Kosovo u carinsku uniju, čime bi direktno priznala samoproglašeno Kosovo.

"Imajući u vidu da je carinska unija međudržavni sporazum, BiH bi potpisala posredno priznanje secesionističkog Kosova, u vidu međudržavnog ugovora i time grubo narušila međunarodnopravni poredak, Rezoluciju 1244 SB OUN i Ustav Republike Srbije u pogledu njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta", navodi Kalinić i dodaje da je carinska unija Otvorenog Balkana antiruski koncept koji ide u korist britansko-briselskoj strategiji za sprečavanje uticaja Ruske Federacije na ovom području.

"Ona je prvenstveno, geostrateški, usmerena protiv Ruske Federacije. Države u tzv. Otvorenom Balkanu bi se sporazumno dogavarale u vezi sa carinskim tarifama prema trećim zemljama, što bi u preglasavanju značilo da se otvara mogućnost postavljanja visokih carinskih tarifa za one proizvode koji su od vitalnog značaja za saradnju Ruske Federacije i država tzv. Otvorenog Balkana. Zašto stranke, koje u Republici Srpskoj ističu bitnost saradnje sa Ruskom Federacijom zapravo rade protivno interesima Ruske Federacije, a time i protiv interesa srpskog naroda u Republici Srpskoj?! To bi bio manevar da se amortizuje uticaj Republike Srpske i favorizuje uticaj Sarajeva. Najveći gubitnici uvođenjem carinske unije u tzv. Otvorenom Balkanu biće Republika Srbija i Republika Srpska. Zato, da bi Republika Srpska bila NAŠA PRIČA A NE TUĐA, ne smijemo da stupamo u Otvoreni Balkan koji je zapravo kukavičje jaje za otvoreno uništavanje Republike Srpske", zaključio je Kalinić.